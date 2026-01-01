75 דקות לבלוריאן, קנזס סיטי הפסידה 3:2

הבלם ערך את הופעת הבכורה במדי קבוצתו החדשה אך הוחלף בפיגור 2:1, בארה"ב מדווחים כי הסיבה לכך נובעת מכיווצים. אקס הפועל ירושלים, קאפיטה, כבש

נותרו עוד שני משחקים עד לסיום המונדיאל בארצות הברית, אך זה לא מנע מהליגה האמריקאית, ה-MLS, להזניק את עונת 2026/27 כבר הלילה (בין חמישי לשישי) כשמי שלקח בה חלק הוא הבלם הישראלי אור בלוריאן, שערך בכורה במדי ספורטינג קנזס סיטי, שהפסידה 3:2 לסט. לואיס סיטי.

בלוריאן, שהגיע מהפועל באר שבע הקיץ אחרי שחתם כבר בינואר, פתח בהרכב המפסידה ורשם בה 75 דקות לפני שהוחלף, כשבארצות הברית מדווחים כי החילוף נבע מהעובדה שסבל מכיווצים.

במהלך ההתמודדות, קנזס והבלם ספגו שני שערים במחצית הראשונה מרגלי סאנג-בין ג’ונג ומרסל הארטל, לפני שאקס הפועל ירושלים קאפיטה הצליח לצמק בדקה ה-42. בדקה ה-76 דז’אן יובלייץ’ השלים את הקאמבק, אך פנדל שקיבלה סט. לואיס, אותו ניצל אדוארד לוון כדי לכבוש, קבע את התוצאה.