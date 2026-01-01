הרמז המסקרן שעשוי להכריע את מרוץ כדור הזהב

72 שעות לפני גמר המונדיאל, החשבון הרשמי של הפרס הזכיר שגם שחקן מחוץ לאירופה יכול לזכות בו, צעד שרבים פירשו כקריצה לליאו מסי במאבק על התואר

גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד לא צפוי להכריע רק את זהות אלופת העולם, אלא עשוי להשפיע גם על הזוכה הבא בכדור הזהב. לפי דיווח ב"אס", פרסום של החשבון הרשמי של הפרס עורר לא מעט עניין, לאחר שהזכיר כי גם שחקן שאינו משחק באירופה יכול לזכות בתואר היוקרתי – אמירה שנתפסה כרמז ברור לליאו מסי.

מאז המעבר של מסי לאינטר מיאמי עלתה לא פעם השאלה האם העובדה שהוא משחק מחוץ לאירופה תפגע בסיכוייו לזכות בכדור הזהב. אלא שכעת, ימים ספורים לפני הגמר, הזכירו מארגני הפרס כי אין כל מגבלה כזו, מה שחיזק את התחושה כי הזכייה האפשרית של ארגנטינה עשויה להפוך אותו לפייבוריט הגדול.

הכול עשוי להיות מוכרע בגמר

לפי הדיווח, אם מסי יוביל את ארגנטינה לזכייה שנייה ברציפות בגביע העולם, הוא צפוי להפוך למועמד המוביל לכדור הזהב. מעבר להישג ההיסטורי עם הנבחרת, הוא מגיע אחרי עונה מוצלחת עם אינטר מיאמי, שבמהלכה הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות ה-MLS.

ליאו מסי, יזכה בעוד כדור זהב? (רויטרס)

מנגד, אם ספרד תהיה זו שתניף את הגביע, תמונת המצב תהפוך למורכבת הרבה יותר. לאמין ימאל, שנחשב לאחד המועמדים הבכירים לפרס, עשוי לחזק משמעותית את מועמדותו, אך גם רודרי עדיין נמצא בתמונה וזוכה להערכה רבה ברחבי העולם.

גם כוכבי אנגליה וצרפת עדיין בתמונה

בדיווח נטען כי שחקנים כמו הארי קיין, ג'וד בלינגהאם, קיליאן אמבפה, מייקל אוליסה ועוסמאן דמבלה עדיין יכולים להיכנס למאבק על הפרס, אך נראה כי הסיכוי שלהם תלוי בעיקר בכך שארגנטינה לא תזכה בגמר.

כך או כך, הפרסום של החשבון הרשמי של כדור הזהב הצליח להצית מחדש את הדיון סביב זהות הזוכה. כעת נותר לראות האם מסי ישלים זכייה נוספת במונדיאל ויעשה צעד ענק לעבר כדור זהב נוסף, או שדווקא כוכב ספרדי ינצל את הבמה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי כדי לטרוף את הקלפים.