החשש בארסנל: וויליאם סאליבה עלול לעבור ניתוח

הבלם הצרפתי יתייצב לבדיקות מכריעות במחנה התותחנים כדי להעריך את הפציעה בגבו שהחמירה מול ספרד. בלונדון מבינים שהוא עלול להיעדר לתקופה ארוכה

דאגה גדולה בארסנל. הבלם הצרפתי, וויליאם סאליבה, יתייצב לבדיקות רפואיות מקיפות מיד עם שובו ללונדון לאחר סיום דרכו במונדיאל, על מנת להעריך את חומרת הפציעה בגבו. שחקן ההגנה סוחב את הפציעה כבר מספר שבועות, והחשש הגדול במועדון הוא שההחמרה במצבו תוביל לצורך בניתוח, מה שעלול להשבית אותו לתקופה ארוכה במיוחד בת 4-5 חודשים.

הבעיה הרפואית של הבלם בן ה-25 החמירה במהלך ההפסד של צרפת לספרד בחצי גמר גביע העולם, כאשר הוא נאלץ לנטוש את כר הדשא כבר לאחר 30 דקות של משחק. אצל אלופת אנגליה עוקבים בדאגה ומבינים כי אופציית הניתוח נמצאת כעת על השולחן, אך החלטה סופית תתקבל רק לאחר שיעבור סדרת בדיקות מדוקדקות על ידי הצוות הרפואי.

עוד במהלך הטורניר, סאליבה הודה בפה מלא כי שיחק תחת כאבים: "אני סוחב פציעות קטנות כבר כמה חודשים. חרקתי שיניים כי היו לנו משחקים קריטיים בליגת האלופות ובפרמייר ליג. מונדיאל מגיע רק פעם בארבע שנים, אז אתה חייב לנשוך שפתיים ולהמשיך לשחק למרות הכאב".

רגע הפציעה של וויליאם סאליבה (רויטרס)

המחיר הכבד של הוויתור על מנוחה

הצרפתי היה אחד העמודים המרכזיים בעונה ההיסטורית של התותחנים, כשרשם 50 הופעות בכל המסגרות, עזר לקבוצה לזכות באליפות הפרמייר ליג אחרי 22 שנה של המתנה ולהעפיל עד לגמר ליגת האלופות. העומס האדיר והוויתור על מנוחה עלולים כעת לגבות ממנו ומקבוצתו מחיר כבד לקראת פתיחת העונה הבאה.

במהלך שלב הבתים במונדיאל, שחקן ההגנה אמנם לא שותף במשחק מול נורבגיה ונותר על הספסל כחלק מרוטציה והחלטה של דידייה דשאן להעניק לו מנוחה, אך חזר להרכב בשלבי הנוקאאוט. כעת, כשהטורניר מאחוריו, בלונדון מקווים שהנכס ההגנתי הגדול ביותר שלהם יחמוק משולחן הניתוחים ומהיעדרות ממושכת של חודשים ארוכים.