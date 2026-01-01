גווארדיולה: זה המפתח לזכייה של ספרד במונדיאל

אחרי שעזב את מנצ'סטר סיטי, הקטלוני מסמן את האיש שלו במרכז השדה, רודרי, כמי שיכריע את הגמר הגדול ביום ראשון הקרוב. וגם: היריב הכי קשה בקריירה

פפ גווארדיולה נהנה מגביע העולם הנוכחי כצופה ניטרלי לחלוטין. אחרי שחתם פרק מפואר והיסטורי במנצ'סטר סיטי בחודש מאי האחרון, המאמן הספרדי בן ה-56 לוקח פסק זמן מרצף הלחצים של כדורגל המועדונים, כשרבים בעולם הכדורגל מעריכים שהיעד הבא שלו יהיה אימון נבחרת לאומית – אתגר שמעולם לא הסתיר את רצונו לקחת על עצמו.

בראיון שהעניק ל-'OKX', גווארדיולה שיתף בתחושותיו לגבי החיים מחוץ לאור הזרקורים: "התחלתי לאמן את ברצלונה בגיל 37 והיום אני כבר בן 56. הייתי צריך לעשות דברים חדשים, וכעת אני פשוט מאושר מאוד מהמקום שאני נמצא בו".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

המפתח לגמר הגדול וחלוקת המחמאות

כשנשאל על גמר המונדיאל המסקרן שייערך ביום ראשון ה-19 ביולי בין ספרד לארגנטינה, פפ הבהיר כי הוא אינו מעדיף נבחרת אחת על פני השנייה ויהיה שמח עבור כל אחת מהן, בעיקר משום שעל הדשא יתרוצצו שחקנים רבים שהוא מעריך באופן אישי וכאלו ששיחקו תחת הדרכתו.

יחד עם זאת, למנג'ר הקטלוני יש ניתוח מקצועי ברור לגבי הדרך שבה לה רוחה יכולה להניף את הגביע המוזהב, והוא מסמן את הקשר שלו בסיטי, רודרי, כאיש שיעשה את ההבדל: "אם רודרי יצליח להכתיב את הקצב במרכז השדה יחד עם פדרי, ואם לאמין ימאל יהיה מרוכז וחד בחלק הקדמי - הם בהחלט יכולים לעשות את ההבדל עבור ספרד".

רודרי. המפתח של ספרד (IMAGO)

"אם יצטרכו אותי בסיטי, אהיה שם"

מעבר לניתוח המונדיאל, גווארדיולה התפנה להיזכר בשנים הגדולות באנגליה, שם הפך את מנצ'סטר סיטי לכוח הדומיננטי ביותר בפרמייר ליג והוביל אותה לזכייה ההיסטורית בליגת האלופות. למרות שעזב, הוא משאיר את הדלת שלו פתוחה: "יום אחד, כמובן, אני אחזור לאצטדיון האתיחאד. כרגע אני מעדיף להישאר מאחורי הקלעים, אבל אם הם יצטרכו אותי, אני אהיה שם עבורם".

פפ נשאל גם על היריבות המרתקת ועוצרת הנשימה שפיתח לאורך השנים באנגליה מול מנג'ר ליברפול לשעבר, יורגן קלופ, ולא חסך במחמאות לקולגה הגרמני: "יורגן היה היריב הגדול ביותר בקריירה שלי. הבחור הזה היה מסוגל לשנות שיטה טקטית כל 20 דקות על המגרש, הוא פשוט שיגע אותי לחלוטין".