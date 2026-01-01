"זה המקום הנכון והמסלול הטוב ביותר לאליפות"

יאניס אנטטוקומפו הוצג במדי המיאמי היט ושיתף ברגשות לאחר עזיבת מילווקי: "בשיחה עם ריילי הייתי פגיע והודיתי שאני מפחד". וגם: החיבור עם אדבאיו

עידן חדש ונוצץ נפתח ב-NBA. לאחר 13 עונות שכללו אליפות היסטורית ותארים אישיים רבים, יאניס אנטטוקומפו הוצג רשמית כשחקנה של מיאמי היט. במסיבת עיתונאים חגיגית, פורוורד העל התייחס למעבר הדרמטי ממילווקי, לחששות שמלווים את ההתחלה החדשה, ובעיקר לשאיפה הגדולה – זכייה באליפות נוספת בקריירה.

נשיא המועדון, פאט ריילי, שנראה מחויך ומאושר במיוחד, השתמש בדימוי כדי לתאר את צירופו של השחקן: "הנחתנו כאן מטוס בואינג 747". אנטטוקומפו, שקיבל את המחמאה בחיוך, שיתף בגילוי לב כיצד הרגיש בשיחת הטלפון עם ריילי שסגרה את העסקה: "הייתי קצת פגיע איתו. אמרתי לו שאני יודע שהם חושבים שאני מפלצת קשוחה או מטוס ענק, אבל בסופו של דבר אני בן אדם ויש לי רגשות. אמרתי לו בכנות שאני קצת מפחד, כי הכל חדש ושונה עבורי".

המעבר למיאמי השלים עסקה ענקית שבה נשלחו למילאוקי כוכבים כמו טיילר הירו וחיימה חאקס ג'וניור. כחלק מהפרק החדש, אנטטוקומפו נפרד מהמספר 34 המיתולוגי וחיבר את מספרי שנות הלידה של הוריו ובחר ללבוש את המספר 7, סכום הספרות 3 ו-4: "המספר 34 נושא משקל רב והיסטוריה. מתוך כבוד לארגון שבחר בי, החלטתי להשאיר אותו שם ולהתחיל פרק חדש". על ההתחלה הוסיף: "הכל חדש, אפילו האיגואנות ברחובות. זה מוזר להיכנס למתקן זר אחרי אותה שגרה מגיל צעיר, אבל אני מתרגש מאוד".

יאניס אנטטוקומפו במס"עת במיאמי (רויטרס)

החיבור עם אדבאיו והמטרה הברורה

ההתרגשות של יאניס מורגשת היטב, והוא כבר מצפה לשיתוף הפעולה בצבע עם הסנטר באם אדבאיו, כשהשניים צפויים להרכיב את אחד הקווים הקדמיים החזקים והאימתניים בליגה, במיוחד בצד ההגנתי. המאמן אריק ספולסטרה החמיא לשניים ואמר: "הם מתחרים קשוחים. אם לא נשמור כמו שצריך, אני בטוח שהם ידאגו להעיר לכולם. ככה בונים הגנה גדולה, ופאט ריילי תמיד אומר שהגנה מביאה אליפויות".

לקראת העונה שבפתח, ולאחר העונה שעברה שבה היט פספסה את הפלייאוף, אנטטוקומפו מציב רף גבוה במיוחד ומסמן מטרה ברורה: "אחת המטרות הכי גדולות שלי היא לזכות בעוד אליפות, ואני באמת רוצה לעשות את זה. בדרך כלל, כשאני מכניס משהו לראש, אני גם משיג אותו. אני מרגיש שמיאמי היא המסלול הטוב ביותר עבורי לעשות את זה. זה המקום הנכון להיות בו ואני מוכן לאתגר".