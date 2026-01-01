דאגה בב"ש מהיכולת ומהפציעה של ז'ואאו ויקטור

במועדון לא הסתירו את האכזבה מה-3:1 מול מכבי ת"א ויודעים שצריך להתחזק בבלם ומגן שמאל זרים. שחקן הרכש יעבור צילום, אליאסי לא יחתום בלבדיאקוס

בהפועל באר שבע התאכזבו מאוד מההפסד 3:1 למכבי תל אביב אמש (חמישי) במסגרת משחק אלוף האלופים. בקבוצה עלו בהרכב החזק ביותר שעמד לרשותו של רן קוז'וק, למעט השחקנים המורחקים, במטרה לפתוח את העונה עם תואר, אך יצאו מאוכזבים בעיקר מהיכולת שהציגו.

בקבוצה הודו כי משחק ההגנה היה רחוק מהרמה המצופה. אפילו המאמן רן קוז'וק הודה בכנות בסיום כי יש לא מעט דברים שמדאיגים אותו, כשאפשר היה לראוצ בעיקר הרפיון בחלק האחורי, הטעויות הלא מחויבות, הירידה האיטית להגנה ואיבודי הכדור שאפשרו למכבי תל אביב להגיע למצבים רבים. ההבנה כי יהיה קשה באירופה ללא חיזוק החוליה האחורית בבלם ומגן שמאלי זרים, עמדות שעליהם עובדים מסוף העונה האחרונה.

לצד האכזבה, היו גם כמה נקודות חיוביות. אמיר גאנח המשיך את היכולת הטובה ממחנה האימונים, קינגס קנגוואה היה מהבולטים בשורות באר שבע, למרות שנחלש במחצית השנייה, וגם עמית אוחנה, שנכנס לאחר ההפסקה, הוסיף הרבה אנרגיה והציג דקות טובות.

קינגס קאנגווה תחת הלחץ של שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

הקבוצה תמריא לאיסלנד כבר בשבת

כבר מהיום בבאר שבע מעבירים את מלוא תשומת הלב למשחק מול ויקינגור רייקיאוויק האיסלנדית בסיבוב המוקדמות השני. הקבוצה תחל את המסע היקר כשתמריא בשבת לאיסלנד כדי להסתגל לתנאים המקומיים ולהתאמן על משטח הדשא הסינתטי, במטרה להגיע מוכנה ככל האפשר למשחק.

במועדון ממתינים גם לתוצאות הבדיקות של הרכש הברזילאי, ז’ואאו ויקטור, שנפצע במשחקו הרשמי הראשון. השחקן התלונן על דקירה בשריר הירך האחורי ויעבור היום צילום. בבאר שבע מקווים שלא מדובר בקרע שעלול להשבית אותו לתקופה של חודש עד חודש וחצי ולהוציא אותו ממשחקי המוקדמות באירופה.

שחקני ב"ש יורדים מהדשא מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

במקביל, ניב אליאסי חזר לישראל לאחר שהמריא בשבוע שעבר להתרשמות בלבדיאקוס היוונית. השוער החליט שלא לקבל את ההצעה לאחר שלא התחבר לעיר ולתנאים במועדון שסיים את העונה שעברה במקום החמישי בליגה היוונית. כעת ימשיך השוער לחפש קבוצה אחרת שתקלוט אותו בהשאלה לקראת העונה הקרובה.