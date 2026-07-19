נעליים גדולות: אויארסבאל תמיד מבקיע במשחקי גמר

עם מידת נעליים 47, החלוץ הבאסקי מגיע לגמר השביעי בחייו אחרי שהבקיע בכל 6 הגמרים הקודמים. האם הוא ינצח שוב את מסי? ב-22:00: גמר המונדיאל

הערב בשעה 22:00 יעלה מיקל אויארסבאל למשחק הגמר השביעי בקריירה שלו בקבוצות בוגרות, ויש לו סטטיסטיקה מיוחדת ב-6 הגמרים הקודמים. הוא מצא את הרשת בכולם. אין עוד חלוץ עם רקורד כזה, וברור מה יהיו כוונותיו כאשר יפגוש את ארגנטינה בניו ג'רזי.

במדי ריאל סוסיאדד, קבוצתו האהובה והיחידה, הוא הבקיע בשני משחקי גמר הגביע הספרדי. המקרה הראשון היה ב-2021, בגמר הדחוי של עונת 2019/20, שהיה במקרה דרבי של חבל הבאסקים מול אתלטיק בילבאו. מול היציעים הריקים בסביליה, דייק אויארסבאל בפנדל, והחבורה בפסי כחול-לבן ניצחה 0:1. העונה הוא הניף שוב את הפרס, הפעם מול 70 אלף צופים באותו האצטדיון, כאשר ריאל סוסיאדד גברה על אתלטיקו מדריד בפנדלים בתום 2:2. אויארסבאל כבר לא היה על המגרש בדו קרב, אבל דייק מהנקודה הלבנה במהלך ההתמודדות.

באשר לנבחרת, הבקיע אוירסבאל בגמר האולימפיאדה ב-2021, כאשר השווה זמנית מול ברזיל. אונאי סימון, פדרי, מארק קוקורייה, מיקל מרינו, מרטין סובימנדי ודני אולמו היו אז איתו בהרכב, לואיס דה לה פואנטה היה המאמן. בסופו של דבר, זה נגמר בהפסד 2:1 בהארכה, בדיוק אחרי שאויארסבאל המותש הוחלף. חודשיים חלפו, והחלוץ כבש גם בגמר ליגת האומות, אבל ספרד הפסידה 2:1 לצרפת. החוויה הזו שוחזרה גם בגמר ליגת האומות לפני שנה, כאשר אויארסבאל הבקיע מול פורטוגל ב-2:2, והאדומים הפסידו בפנדלים.

מיקל אויארסבאל חוגג עם שחקני נבחרת ספרד. עם חלקם הוא הולך דרך ארוכה (רויטרס)

לפיכך, השערים שלו בגמר ממש לא מבטיחים ניצחונות. מתוך 6 הגמרים שלו, 3 הסתיימו בהפסדים, אבל במעמד החשוב ביותר עד כה הבקיע אויארסבאל את שער הניצחון היקר והדרמטי. היה זה בגמר יורו 2024, כאשר הוא נכנס במקומו של אלבארו מוראטה באמצע המחצית השנייה, ובדקה ה-86 הכריע את ההתמודדות בזכות מסירה כפולה מיוחדת. כאשר קיבל את הכדור על שפת הרחבה, ראה אויארסבאל את קוקורייה באגף השמאלי, העביר לו בנגיעה אחת ודהר מיד קדימה כדי להתגבר על מלכודת הנבדל ולהגיע בתזמון מושלם למסירת הרוחב של המגן. זה היה מעשה אמנות שהביא לספרדים 1:2 על אנגליה והפך אותם לאלופי אירופה.

מההשוואה לגריזמן ועד לביגפוט

הוא לא קיבל אז את הקרדיט הראוי על הזכייה. את הכותרות גרפו שחקנים נוצצים ממנו. אויארסבאל היה ונשאר אנדרייטד בתקשורת, אבל דה לה פואנטה יודע בדיוק מה הוא שווה. הבוס, שהדריך אותו עוד בנבחרות הצעירות, הודה במהלך המונדיאל הנוכחי לכל עיתונאי שהפנה אליו שאלה על הסקורר שהבקיע עד כה 5 שערים בטורניר על תקן החלוץ המרכזי הפותח. "מיקל הוא שחקן אינטליגנטי מאוד, ואפשר לראות זאת על המגרש. הוא אחד החלוצים הטובים ביותר שיודע לאתר שטחים פנויים, לשחק בין השורות, ללכת לאגפים. מעטים מאוד השחקנים שמסוגלים לקרוא את המשחק כמוהו. הוא צנוע ושומר תמיד את רגליו על הקרקע. הוא משמש דוגמה לכולם, ומי שמבין כדורגל מעריך אותו מאוד. התרומה שלו לנבחרת אדירה, ומצער אותי שיש אנשים שלא רואים זאת", הוא אמר.

מיקל אויארסבאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

אויארסבאל מוצב כיום בחוד, אבל הוא לא חלוץ מרכזי טיפוסי. את הקריירה בריאל סוסיאדד, שם העניק לו דייויד מויס הופעת בכורה עוד ב-2015, הוא התחיל בעיקר באגף השמאלי. בסן סבסטיאן השוו אותו אז לאנטואן גריזמן, שעזב את הקבוצה לטובת אתלטיקו מדריד שנה קודם לכן, הרי הצרפתי שיחק גם הוא משמאל בקבוצתו הראשונה. יש לא מעט דמיון בסגנון שלהם ובחוסר האנוכיות, אבל את תשומת הלב הראשונה קיבל אויארסבאל בגלל מידת נעליו: 47 בשמאל וכמעט 48 בימין.

הוא לא גבוה במיוחד, רק 181 סנטימטרים, אבל אין בספרד אף אחד עם כפות רגליים ארוכות יותר, ועוד באקדמיה הדביקו לו את הכינוי ביגפוט. שחקנים מסוג זה נוטים להיות מגושמים יחסית, אך אויארסבאל שונה בתכלית. הוא מהיר, זריז, בעל שליטה נהדרת בכדור, ואפילו אלגנטי. מאמני הנוער של ריאל סוסיאדד זיהו את הפוטנציאל שלו מיד אחרי שאותר על ידי הסקאוטים בעיר הולדתו אייבר וגויס בגיל 14. למרות זאת, אויארסבאל עצמו לא סמך על הכדורגל כמקור הכנסה מובטח. הוא הטיל ספק ביכולותיו, והתעקש להשלים בציונים גבוהים מאוד תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטה תוך כדי הקריירה. "לפעמים הגעתי לשיעורים עייף או עצוב כי הפסדנו, אבל היה לי חשוב מאוד לסיים את הלימודים, וזו גם הייתה דרך טובה להתנתק לזמן מה מהכדורגל", הוא סיפר בזמנו.

אנטואן גריזמן ומיקל אויארסבאל. בסן סבסטיאן השוו אותו לצרפתי (IMAGO)

את אחד השערים הראשונים שלו הבקיע אויארסבאל בנגיחה לרשת ברצלונה באפריל 2016 והביא לריאל סוסיאדד 0:1 יוקרתי על הקבוצה של לואיס אנריקה. זה היה הרגע בו הבחין בו המאמן שקידם אותו בהדרגתיות לנבחרת. בקיץ 2021, נסע אויארסבאל לאליפות אירופה שם שימש כשחקן ספסל אבל פתח באגף השמאלי בהפסד לאיטליה בחצי הגמר, ואז גם למשחקים האולימפיים. ייתכן שהעומס היה אחד הגורמים המרכזיים לקרע ברצועות ברכו שהתרחש במרץ 2022. הפציעה הקשה גרמה לו להחמיץ את המונדיאל הקודם, וגם הקטינה את הסיכוי למעבר למועדון גדול ועשיר יותר.

מבחינת אויארסבאל, לא הייתה בעיה מהותית בכך, בדיוק להפך. הוא הצהיר מתחילת הקריירה כי ישמח לבלות בריאל סוסיאדד שנים רבות ככל הניתן. זו הקבוצה אותה אוהדים כל בני משפחתו, והוא מרגיש בה נוח יותר מאשר בכל מקום אחר. לא היה לו עניין בברצלונה, ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד, שקושרו בשלבים מסוימים לשמו מבלי שהמגעים יעברו לשלב משמעותי. "אני קשור מאוד לקבוצה הזו, וגם חייב לה המון", הוא הקפיד לומר. את סרט הקפטן הוא קיבל בגיל צעיר, ועבורו הוא חשוב יותר מכסף במחוזות אחרים. אז הוא מוכר הרבה פחות מחוץ לחבל הבאסקים, אך מבחינת אדם עניו כמוהו יש לזה יתרונות לא מבוטלים. הוא לא מעוניין לבלוט, ואין יותר קבוצתי ממנו.

מיקל אויארסבאל חוגג במדי ריאל סוסיאדד (IMAGO)

דה לה פואנטה לא היסס להעניק לו את הבמה המרכזית. ביורו 2024 הוא עוד היה הגיבוי של מוראטה, אבל אחרי שער הניצחון בגמר חל שדרוג משמעותי במעמדו על חשבון הקפטן הלאומי לשעבר. אויארסבאל הציג מאזן פנומנלי של 9 שערים ו-6 בישולים ב-10 הופעות בשורות הנבחרת בשנת 2025. בשני משחקי ההכנה לקראת המונדיאל, הוא הבקיע 3 פעמים. לטורניר עצמו הוא הגיע בתנופה, אחרי הזכייה המרגשת בגביע, ובתום עונת שיא אישית בליגה עם 15 שערים מעמדת החלוץ המרכזי, רובם בהדרכת המאמן האמריקאי פלגרינו מטראצו. היה ברור שהוא יהיה באנקר בהרכב בגביע העולם הראשון שלו בגיל 29, וזה השתלם בהחלט. עכשיו הוא בדרך לגמר מול ליאו מסי, יותר מעשור אחרי שניצח אותו במפגש הראשון ביניהם.

ההיסטוריה מלמדת שאויארסבאל יבקיע, כי זה מה שהוא תמיד עושה במשחקי הגמר. היא גם מורה כי זה לא בהכרח יספיק למדליות הזהב, אבל במונדיאל הזה ספרד מצטיינת בעיקר במערך הגנתי יעיל. עם שער חובה אחד בלבד שספגה ב-7 משחקים, היא מאמינה בכוחה לעצור גם את אלופת העולם המכהנת, ואז כל כיבוש של הבאסקי עשוי להיות גורלי.