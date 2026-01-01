רשמית: סלאבקו וינצ'יץ' ישפוט בגמר המונדיאל

פיפ"א קבעה כי השופט הסלובני, שהשתמש בטורניר הנוכחי ב'חוק ויניסיוס', ינהל את המפגש היוקרתי. לספרד מאזן מושלם איתו, לארגנטינה זיכרונות רעים

ההכנות לקרב הענק על התואר העולמי בניו ג'רזי נמשכות, ואמש (חמישי) פיפ"א שמה קץ לשמועות והכריזה רשמית על האיש עם המשרוקית: סלאבקו וינצ'יץ' הסלובני יהיה השופט הראשי של גמר מונדיאל 2026 בין נבחרות ספרד וארגנטינה.

עבור וינצ'יץ' בן ה-46, שנחשב לאחד מבכירי השופטים של אופ"א, יהיה זה המשחק הרביעי שהוא מנהל בטורניר הנוכחי, אחרי ששפט ב-1:1 בין ברזיל למרוקו, ב-1:2 על אלג’יריה על ירדן ובניצחון 0:2 של מקסיקו על אקוודור.

המזל של ספרד, הסיוט האחרון של ארגנטינה

בחינת הרקורד של השופט הסלובני מציגה ניגוד עניינים מרתק בין שתי הפיינליסטיות. מן העבר האחד, נבחרת ספרד מחזיקה במאזן נטול הפסדים תחת שיפוטו. וינצ'יץ' ניהל את ה-1:2 של לה רוחה על איטליה בחצי גמר ליגת האומות ב-2023, ושפט אותה פעמיים ביורו האחרון - ב-0:1 על איטליה בשלב הבתים וב-1:2 היוקרתי על צרפת בחצי הגמר.

סלאבקו וינצ'יץ' ושחקני נבחרת ספרד (IMAGO)

מן העבר השני, אוהדי נבחרת ארגנטינה לא ישמחו לראות את הסלובני על המגרש. המשחק היחיד של האלביסלסטה אותו שפט בקריירה היה במונדיאל בקטאר, שם נחלה ארגנטינה את הפסדה האחרון בגביע העולם - ה-2:1 הסנסציוני מול ערב הסעודית במשחק הפתיחה.

במונדיאל הנוכחי וינצ'יץ' כבר הספיק לעלות לכותרות לאחר שהפעיל את "חוק ויניסיוס" (האוסר על שחקנים לכסות את פיהם בעת פנייה ליריב) והרחיק את פיירו הנקפייה האקוודורי. ההחלטה הזו מקשרת אותו ישירות לגמר, שכן שורשי החוק מגיעים מהרחקתו של קשר ארגנטינה, ג'אנלוקה פרסטיאני, באליפות העולם לקבוצות במדי בנפיקה מול צ'לסי, הרחקה שעלתה לקבוצתו ביוקר.

סלאבקו וינצ'יץ' מרחיק את פיירו הינקפייה (IMAGO)

מהמגרש בבוסניה למעצר משטרתי: העבר המסתורי של השופט

לצד הקריירה המקצוענית המרשימה שלו, עברו של וינצ'יץ' כולל גם תקרית הזויה במיוחד שכמעט ועלתה לו בקריירה. במאי 2020, בעיצומה של מגיפת הקורונה, נסע השופט לפגישה פרטית בבוסניה והוזמן לארוחת צהריים במסעדה מקומית.

במהלך הארוחה, כוחות ביטחון בוסניים מיוחדים כיתרו את המקום ועצרו את כל הנוכחים בפשיטה רחבת היקף שהייתה קשורה לרשתות סחר בסמים, זנות והלבנת הון. וינצ'יץ' נחקר ממושכות על ידי המשטרה המקומית, שקבעה במהירות כי אין לו כל קשר לחשודים והוא נקלע לסיטואציה לחלוטין בטעות. הוא שוחרר עוד באותו הלילה לביתו בסלובניה והתיק נגדו נסגר, אך הסיפור המטורף הזה ילווה אותו לנצח - בדרך לבמה הגדולה מכולן ביום ראשון.