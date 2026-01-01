"הוא שחקן של אתלטיקו מדריד וגם יישאר כזה"

נשיא הקולצ'ונרוס אנריקה סרסו הרגיע בעניין עתיד חוליאן אלברס וענה ללאפורטה: "הוא יודע היכן החלוץ ישחק". וגם: הגאווה על הנציגים בגמר המונדיאל

נשיא אתלטיקו מדריד, אנריקה סרסו, התייחס לסאגת עתידו של חוליאן אלברס ושלח מסר ברור במיוחד לקהל ולאוהדים. כשנשאל האם הציבור יסלח לחלוץ הארגנטינאי, אמר הנשיא: "בחיים האלה כולנו עושים טעויות. תסתכלו עליי, התבלבלתי וקראתי לו חוליאן לופס. אתם מלחיצים אותי, אבל לכל דבר בחיים, מלבד כמה דברים בודדים, יש פתרון".

בהתייחסות לדבריו של ז'ואן לאפורטה, שטען כי להצעה מברצלונה על אלברס יש תאריך תפוגה, הבהיר סרסו: "לאפורטה הוא חבר טוב ונשיא מצוין, והוא יודע טוב מאוד איפה חוליאן ישחק בעונה הבאה". כשנשאל האם עמדתו תשתנה מול הצעות ממועדונים מחוץ לספרד, התעקש: "הוא שחקן של אתלטיקו מדריד ויישאר כזה, עדיין לא הבנתם?"

“החוזה שלו הוא נצחי”

מלבד אלברס, סרסו נשאל לגבי עתידו של המאמן דייגו סימאונה, שנראה נרגש וממוקד לקראת משחק הגמר ביום ראשון. הנשיא החמיא למאמן הארגנטינאי והבהיר כי אין שום ספק לגבי המשך דרכו במועדון: "כמה שנים הוא כבר איתנו? יש חוזים מהירים ויש חוזים נצחיים, וכאן החוזה שלו הוא נצחי".

דייגו סימאונה וחוליאן אלברס (IMAGO)

בנוסף, הביע הנשיא גאווה גדולה על כך שאתלטיקו שולחת פעם שלישית ברציפות את מספר הנציגים הגבוה ביותר לגמר המונדיאל: "אנחנו שמחים ומחכים כאן לאלופים". ברקע השמועות על צירוף קאנג-אין לי, אישר סרסו כי במועדון עובדים על הבאת שחקנים משמעותיים נוספים במטרה להגיע ל-10 או 12 נציגים בגמר הבא.

לסיום, לקראת אירוח גמר ליגת האלופות הבא באצטדיון המטרופוליטנו, עקץ סרסו את התקשורת: "תעזרו לנו קצת כדי שנשחק בגמר באצטדיון שלנו, צריך לדעת לשחק גם מחוץ למגרש. הקבוצה שלנו טובה מאוד גם כשהיא מפסידה, בדיוק כמו שאתם עושים עם ריאל מדריד".