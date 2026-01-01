דרמה: האם זיהום האוויר יאיים על גמר המונדיאל?

יומיים לפני הרגע הגדול של גביע העולם, השריפות בקנדה גורמות למעטה אפור לשמי ניו יורק שמאיים על המשחק בין ארגנטינה לספרד. הגשם יציל את המצב?

אזהרות חמורות בניו יורק ובניו ג'רזי בעקבות שריפות הענק בקנדה, שלושה ימים בלבד לפני גמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה באצטדיון מטלייף. בעוד הרשויות עוקבות בדריכות אחר מדדי זיהום האוויר, פיפ"א שומרת על שתיקה בנוגע לקווים האדומים שלה לדחיית משחק.

שמי מנהטן נעלמו מאחורי מעטה אפור וסמיך של ערפיח, ומסכות הפנים חזרו לרחובות. שריפות היער המשתוללות בקנדה מטילות צל כבד על אירוע הספורט הגדול בתבל ומציבות אותו תחת איום בלתי צפוי. בעוד נבחרת ספרד כבר נאלצה להתאמן בחוץ תחת שכבת עשן סמיכה, מומחים רפואיים מזהירים מההשלכות.

ד"ר קורטני הווארד, רופאת חירום ונציגת ברית הבריאות והאקלים העולמית, הבהירה: "מדובר בספורטאי עילית שמחדירים כמויות עצומות של אוויר לריאות שלהם. הם לא צריכים להתאמן בחוץ כשרמת זיהום האוויר מוגדרת כמסוכנת, ועדיף שיחפשו מתקן סגור עם אוויר נקי".

שחקני נבחרת ספרד מתאמנים (רויטרס)

מדד ה-AQI: המספר שיקבע את גורל הגמר

בשלב זה, אף גורם בפיפ"א לא מדבר על דחייה מיידית, אך האצטדיון בניו ג'רזי נמצא תחת מעקב קבוע. המפתח לקיום המשחק טמון במדד ה-AQI (מדד איכות האוויר), שמודד את ריכוז החלקיקים המזהמים באוויר ומסוגל להשתנות בצורה דרסטית בתוך שעות ספורות בהתאם לרוח.

למרות ריח השריפה החריף שכבר מורגש היטב, ההחלטה הרשמית תתקבל אך ורק על פי נתוני ה-AQI. ביום חמישי נרשמו באזורים מסוימים בניו ג'רזי מדדים שנעו בין "לא בריא לקבוצות רגישות" לבין "מסוכן" לחלוטין. הבעיה הגדולה היא שפיפ"א מעולם לא פרסמה באופן רשמי מהו הרף המדויק שיביא לדחיית משחק, כך שבמקרה של החמרה, ההחלטה תופקד בעיקר בידי רשויות הבריאות והמטאורולוגיה המקומיות.

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האם הגשם יציל את המונדיאל?

לצד הדאגה הרבה, המודלים המטאורולוגיים הנוכחיים מספקים סיבה לאופטימיות. החזאים צופים גשמים כבדים במהלך יום שבת, לצד חזית קרה שתגיע בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון. על פי הערכות, מערכת מזג האוויר הזו אמורה לנקות ולפזר את מרבית העשן שהצטבר מעל האזור לפני שריקת הפתיחה.

זו הסיבה שכרגע בפיפ"א וברשויות לא שוקלים דחייה של המשחק. עם זאת, המומחים מדגישים כי תנועת העשן תלויה לחלוטין ברוח והמצב יכול להשתנות במהירות, ולכן המדידות והנתונים ימשיכו להתעדכן בזמן אמת עד לרגע האחרון.