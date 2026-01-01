הרבה מעבר לאיבוד תואר? - ב"ש נחלשה לעומת העונה

פודקאסט הפועל ב"ש התכנס אחרי ה-3:1 מול מכבי ודיבר על ההופעה ההגנתית הרעה, סיכם את הופעת הבכורה של ויקטור והתייחס למצב בשוק ההעברות. האזינו

אחרי קיץ של ציפיות, הפועל באר שבע פתחה רשמית את עונת 2026/27 עם מבחן ראשון באלוף האלופים, אבל במקום להניף תואר ולהצהיר כוונות, רשמה הפסד 3:1 למכבי תל אביב והשאירה לא מעט סימני שאלה לקראת פתיחת העונה האמיתית.

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים את משחק הפתיחה של העונה ומנתחים האם מדובר רק במעידה במשחק אחד או שיש סיבות אמיתיות לדאגה אצל האלופה. איך נראתה הקבוצה של רן קוז’וק, מה עבד פחות מול מחזיקת הגביע, ואילו מסקנות אפשר כבר עכשיו להסיק לקראת המשימות החשובות באמת.

עוד בפרק: המשמעות הגדולה של ההחלטה להשאיר את קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה בסגל והחשיבות שלהם לעונה הקרובה, הופעת הבכורה המסקרנת של הרכש החדש ז'ואאו ויקטור שהסתיימה בפציעה מתסכלת, ההופעה המדאיגה של חוליית ההגנה, ואיך צריך להגיב בשוק ההעברות בעקבות מה שראינו על הדשא בטרנר.

וגם: כל ההכנות לקראת המשחק הראשון במוקדמות ליגת האלופות מול ויקינגור, שעשוי לקבוע את הטון להמשך הקיץ של הקבוצה מהדרום. האזנה נעימה!

הפקה ועריכה: אופק שדה