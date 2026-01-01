2 נקודות לשרף בהפסד ברוקלין, 4 לדני וולף

הנטס איבדו סיכוי להעפיל לשלב הפלייאוף של ליגת הקיץ אחרי שספגו 100:83 מול יוסטון. הצמד הישראלי לא נהנה ממשחק טוב במיוחד כששניהם התקשו מול הסל

ברוקלין נטס איבדה הלילה (בין חמישי לשישי) את הסיכוי להעפיל לשלב הפלייאוף של ליגת הקיץ בלאס וגאס, לאחר שספגה הפסד 100:83 ליוסטון רוקטס וירדה למאזן 2:2 בטורניר.

המשחק הוכרע למעשה כבר ברבע הראשון החד-צדדי, שבו הנטס נקלעו לפיגור מוקדם של 28:13 בעקבות אחוזי קליעה נמוכים ואיבודי כדור רבים. למרות ניסיונות קאמבק בהובלת איגור דמין (21 נקודות) ומייקל בראון ג'וניור (14 נקודות), ההתקפה של ברוקלין התקשתה לייצר שוטף, והקבוצה ככל הנראה תסיים את דרכה מחוץ לרביעייה הראשונה שמובילה לחצי הגמר.

בצד הישראלי, בן שרף לא הצטיין ב-16 הדקות בהן היה על הפרקט, כשהציג בעיקר אקטיביות רבה בצד ההגנתי של המגרש. הגארד הישראלי הצעיר סיים את חלקו עם 2 נקודות, אסיסט אחד ו-2 חטיפות. לצידו, דני וולף סיים עם 4 נקודות, 2 אסיסטים ו-8 ריבאונדים ב-18 דקות.

בן שרף. לא משחק שירצה לזכור (רויטרס)

בצד השני, יוסטון רוקטס נהנתה מיכולת נהדרת של ברוס ת'ורנטון שקלע 23 נקודות וטריסטן ניוטון שהוסיף 20 משלו, בדרך לשיפור המאזן של הטקסנים ל-1:3. כעת, שרף, וולף וברוקלין יתכוננו למשחקי הדירוג שינעלו את הטורניר בנבדה, במטרה לסיים את חוויית ליגת הקיץ בטעם מתוק יותר.