אסור להספיד זוכה כדור זהב: רודרי חזר לשיאו

הוא היה הטוב בעולם, ואז נפצע ורבים הטילו ספק אם ישוב לעצמו. אחרי דרך ארוכה, הקפטן שוב מנהיג את ספרד, וב-22:00 יגיע המבחן מול מסי וארגנטינה

כשספרד תעלה הערב (ראשון) ב-22:00 לגמר המונדיאל מול ארגנטינה, העיניים ככל הנראה יהיו נשואות לליאו מסי ולאמין ימאל. למרות זאת, מאחורי הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה עומד שחקן אחד שמסמל יותר מכל את האופי שלה, את הקצב שלה, את הלב שלה. אם ספרד תניף את גביע העולם, סיפור הקאמבק של רודרי יהיה אחד הגדולים בטורניר.

רק לפני שנתיים הוא היה בפסגת הכדורגל העולמי. תקופה מדהימה שהתחילה עם טרבל במנצ׳סטר סיטי, הגיעה עד זכייה ביורו 2024 כשחקן המצטיין, והסתיימה עם רגע השיא האמיתי עם בחירתו כזוכה כדור הזהב, כשבעיניי רבים הוא בהחלט היה הכדורגלן הטוב בעולם. הכל היה נראה מושלם עבורו, אך אז הגיעה פציעה, והמסלול שלו השתנה בבת אחת.

הקושי לחזור למגרשים

הפציעה עצרה את המומנטום כשהיה בשיא כוחו. הוא רצה לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הדומיננטיים בעולם, ובמקום זאת מצא את עצמו על מיטת הטיפולים לתקופה ארוכה.

רודרי על הדשא, מצא את עצמו על מיטת הטיפולים (IMAGO)

בזמן שנעדר, מנצ׳סטר סיטי פשוט לא הייתה אותו הדבר. חסרונו הורגש בצורה בוטה, ולאחר ארבע זכיות רצופות באליפות הקבוצה נעצרה. שתי העונות שלאחר הפציעה, שבהן התקשה לחזור לכושר מלא, הובילו לאליפויות של ארסנל וליברפול והפסקת הדומיננטיות המוחלטת. הדרך חזרה לשיא עבורו התבררה כקשה מהמצופה.

רודרי הרגיש שהגוף לא מגיב כמו פעם והתסכול היה גדול. בראיון ל״גרדיאן״ הוא סיפר שהשיקום לא היה רק פיזי, אלא גם מנטלי. החודשים הארוכים מחוץ למגרש דרשו ממנו סבלנות רבה, וגם כשעלה לשחק הוא נאלץ לבנות הכל מחדש – גם את הכושר וקצב המשחק, וגם את הביטחון שלו.

רודרי, היה צריך לבנות את הביטחון מחדש (IMAGO)

פפ גווארדיולה חזה מתי רודרי יחזור לשיא

למזלו, במנצ׳סטר סיטי הבינו שלא נכון להאיץ את התהליך. פפ גווארדיולה ניהל את הדקות של הקשר בזהירות, מתוך הבנה שהמטרה אינה שיחזור לכר הדשא בכל תצורה, אלא שיחזור להיות אותו השחקן שמכתיב את הקצב ושולט לחלוטין במשחק.

מאמנו אף הגדיל והראה עד כמה הוא מבין לעומק את התהליך, כשחזה את העתיד במדויק. באוקטובר 2025 נשאל על החזרה לכושר של רודרי וסיפר: ״אתם יודעים מתי רודרי יהיה טוב? בגביע העולם עם ספרד. בגביע העולם רודרי יהיה בשיאו״.

גווארדיולה חזה את העתיד של רודרי (IMAGO)

בדיוק בזמן למונדיאל

זה לקח הרבה זמן, אבל אחרי תקופה ארוכה רודרי התחיל באמת לחזור רק במחצית השנייה של עונת 2025/26. הוא לא נראה אותו הדבר מהרגע הראשון, ורבים הטילו ספק אם בכלל יצליח לחזור לעצמו, או אפילו להתקרב למה שהיה.

לאט לאט הדברים התחילו להתחבר. לקראת סוף העונה כבר שיחק באופן קבוע, היכולת השתפרה ממשחק למשחק, והוא היה נראה חד יותר, בטוח יותר ובעיקר יותר עצמו. הוא לא היה צריך את הבישולים והשערים מעונת הזכייה בכדור הזהב כדי להראות שהדברים שוב מתחברים. ואז הגיע המונדיאל.

בבמה הגדולה ביותר עדיין לא היה ברור איזה רודרי נקבל, אך עבור דה לה פואנטה לא היה ספק שמקומו בהרכב מובטח. הרבה מהשיטה של נבחרת ספרד סובבת סביב סט היכולות החריג של הקפטן, ופשוט היה בלתי אפשרי לוותר עליו. לשמחת לה רוחה, לא היה שום צורך למצוא פתרונות.

רודרי, לא היה צורך למצוא פתרונות (IMAGO)

במונדיאל שנע בעיקר בין כוכבים התקפיים לתצוגות שיא של שוערים, רודרי סלל בשקט את דרכו. הדומיננטיות שלו בטורניר באמת חריגה – הוא נוגע בכדור יותר מכל אחד אחר, דייק ביותר מסירות בשליש האחרון ובכלל, הפך לאחד ממחלצי הכדורים הבולטים, שבר פעם אחר פעם את קווי ההגנה של היריבה ובאופן כללי לא הפסיק לבלוט עם ובלי הכדור.

השקט של ספרד, שספגה פעם אחת בלבד בטורניר הזה, עבר הרבה דרכו. הוא מייצג את ספרד הנוכחית בצורה הטובה ביותר – לא הכי נוצץ, אבל יעיל בצורה בלתי רגילה ולא נותן ליריבה שום מרחב לנשימה. זה הסיפור של הנבחרת, זה הסיפור של השחקן, ובסוף, עם כל השמות הנוצצים מסביב, דווקא השכל והמשמעת של לה רוחה הביא אותה לגמר.

חצי הגמר – רמה מעל כולם

בחצי הגמר ראינו את רודרי במלוא תפארתו. לאורך הטורניר השיח היה בעיקר סביב חוליית ההתקפה החריגה של צרפת ומייקל אוליסה שמנצח על הלהקה, אך הוא פשוט לא פגש את הקפטן הספרדי. רודרי היה בכל מקום, חיסל לשחקנה של באיירן מינכן כל ניסיון להשפיע על המשחק, סיים עם כמות חריגה של 11 מאבקים מוצלחים, יותר מכל שחקני צרפת, ולא השאיר שום סיכוי.

כל ניסיון של צרפת ללחוץ אותו הסתיים בבעיה של הטריקולור בהגנה, כל ניסיון לעבור אותו היה פשוט חבל. תחת הנהגתו ספרד סיפקה הופעה הגנתית יוצאת דופן, וניטרלה את ההתקפה הטובה ביותר בטורניר.

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

משחק אחד מסגירת מעגל, עם התואר היחיד שחסר

עכשיו כל הספקות כבר הוסרו, ונראה כי כולם יודעים שאסור להספיד זוכה כדור זהב. הערב ב-22:00 יגיע מבחן גדול מול ארגנטינה בגמר, ורודרי צריך לנסות ולהבין איך להצר את צעדיו של השחקן איתו אף אחד לא מצליח להתמודד, ליאו מסי. אנגליה לא מצאה לו פתרון, והדרך לנצח את האלביסלסטה עוברת בעוד תצוגה הגנתית, ועוד מופע של הקפטן.

רודרי כבר השיג כמעט כל תואר אפשרי בקריירה שלו. הוא זכה ביורו 2024, בליגת האלופות, בפרמייר ליג ובגביע האנגלי, וכמובן קיבל את ההכרה האישית עם כדור הזהב. התואר היחיד שחסר לו הוא גביע העולם, וכעת הוא נמצא במרחק נגיעה ממנו.

לפני פחות משנתיים, הקפטן הספרדי עמד בפסגת הכדורגל העולמי. אחר כך הגיעו הפציעה, השיקום והיו מי שתהו אם יחזור להיות אותו השחקן, ספק שהיה קיים גם אצלו. הערב, עוד לפני שריקת הפתיחה, כבר ברור שהתשובה ניתנה על הדשא. הלב של ספרד שוב פועם בקצב של רודרי.