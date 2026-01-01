אבו פרחי: הייתה הכנה ממש טובה של קני מילר

חלוץ מכבי אחרי ה-1:3 באלוף האלופים על ב"ש: "יישמנו את הכל על הדשא, המטרה? אליפות". הסקוטי החמיא בחזרה: "הוא מתמודד יפה עם הלחץ והאחריות"

סייד אבו פרחי קיבל בעונה שעברה את קרדיט החלוץ המוביל של מכבי תל אביב, וסיים אותה כשברקע נשמעו לא מעט רחשים לגבי מספר השערים שסיפק. למרות שהציג עלייה בגרף, ואף תרם באספקטים אחרים שהובילו לשערים של הקבוצה, אין כמו כדורים ברשת כדי לענות למי שצריך. אמש (חמישי) הוא ללא ספק היה יכול להיות מרוצה מההופעה שלו, כשסיים עם צמד ב-1:3 של מחזיקת הגביע על האלופה, הפועל באר שבע, במשחק הרשמי הראשון של העונה – אלוף האלופים.

"קודם כל אני שמח מאוד שבאנו וניצחנו את המשחק", אמר אבו פרחי בסיום. "נלחמנו באמת עד השנייה האחרונה, גם לפני הכרטיס האדום וגם אחריו. שיחקנו בשיטה שלנו, בדיוק כפי שקני מילר הכין אותנו. ההכנה שלנו הייתה ממש טובה, ואני חושב שיישמנו את זה יפה מאוד על המגרש".

“המטרה והשאיפה? אליפות ועונה חלומית”

האם אתה מאמין שהעונה תהיו חזק יותר במרוץ לאליפות בהשוואה לעונה שעברה?

"אנחנו באים בכל שנה במטרה אחת – לקחת אליפות ולזכות בכמה שיותר תארים. אין הבדל בין השנה לשנה שעברה, למרות שבאופן אישי אני כן רוצה להצליח אפילו יותר. זהו, כל עונה אנחנו מגיעים במטרה להביא צלחת".

סייד אבו פרחי מאושר (רדאד ג'בארה)

עשית קפיצת מדרגה משמעותית בעונה הקודמת ורואים את ההתקדמות שלך. אתה מרגיש מוכן לשדרג עוד יותר את המספרים שלך העונה?

"חד-משמעית. אני תמיד שואף ליותר. גם אם אבקיע עכשיו 30 גולים בעונה, בעונה הבאה אשאף ל-31. אני תמיד רעב לעוד, ואני מקווה שהשנה אבקיע יותר מאשר בעונה שעברה. השאיפה היא לעשות עונה חלומית – בשבילי, בשביל המועדון ובשביל הקהל, ולסיים אותה בצורה הכי יפה שיש".

איך זה מרגיש לזכות גם בגביע המדינה וגם בסופרקאפ בתוך שבועות ספורים?

"זה כיף גדול. כמו שאמרתי, זה החלום שלי מגיל קטן – לקחת תארים עם מכבי. אני באמת שמח שאני מגשים את זה ועושה את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. עכשיו נשאר לי, לי אישית, לקחת אליפות. מקווה שנעשה את זה כבר העונה".

אוהדי הקבוצה דחפו את אבו פרחי, קני מילר החמיא

במכבי ת"א ציינו כי אמש, עוד לפני שריקת הפתיחה, אוהדי הקבוצה וארגון "מכבי פנאטיקס" קראו לחלוץ הצעיר והעניקו לו דחיפה ועידוד גדול בזמן החימום. על המחווה של הקהל אמר אבו פרחי: "כיף גדול לחזור לשחק, והתרגשנו מאוד לראות את 7,000 האוהדים שליוו אותנו. אנחנו שמחים שהחזרנו אותם הביתה עם חיוך ועם תיאבון לעוד. אני שמח שגרמנו להם אושר ומקווה שנעשה את זה לאורך כל השנה. תודה להם".

סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

מי שהחמיא מאוד לחלוץ היה מאמנו, קני מילר, שאמר עליו לאחר המשחק: "סייד יודע בדיוק מה אני מרגיש כלפיו מהרגע הראשון שהגעתי לכאן, אפשר היה לראות מיד את הפוטנציאל הגדול שיש בו. מה שאני תמיד אומר לו, ואמשיך להגיד, זה שהשערים תמיד יגיעו אם הוא יעבוד קשה עבור הקבוצה ויעשה את התנועות הנכונות. לפעמים הוא נוטה להילחץ או להילחץ מתוסכל כשהוא לא מבקיע. הלילה הוא מצא את הרשת פעמיים, והיו יכולים להיות לו אפילו יותר. מעבר לעובדה שהוא היה מצוין, הוא עבד קשה מאוד בשביל החברים שלו על המגרש".

עוד הוסיף מילר: "מה שהוא צריך להמשיך ולשפר אלו הדברים שהם חלק מהתפקיד והניסיון. הוא שחקן צעיר, בסך הכל חגג יום הולדת 20 בסוף העונה שעברה, ונזרק ישירות לתוך משבצת האיש המרכזי בחוד של המועדון הגדול במדינה. עם התפקיד הזה מגיעים המון לחץ ואחריות, והוא מתמודד איתם בצורה נהדרת. אם נחזור למשחק הלילה – הוא פתח את העונה בצורה פנטסטית. במשחק גדול, מול יריבה חזקה מאוד, הוא סיפק צמד שערים והיה מעורב בשער נוסף. כמו שאמרתי, זה היה יכול להיגמר אפילו עם יותר. זו פתיחה חיובית מאוד עבורו באופן אישי, ובהחלט עבורנו כקבוצה".