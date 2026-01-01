סתיו למקין וגבי קניקובסקי ייפגשו בקונפרנס ליג

ההונגרים ואקס מכבי צלחו את שלב המוקדמות הראשון של המפעל האירופי, ויפגשו בסיבוב הבא את ההולנדים יחד עם הבלם. המשחק הראשון ייערך כבר בעוד שבוע

על רקע סיומה של אליפות העולם ההולכת וקרבה, המפעלים האירופיים שוחקו הערב (חמישי) עם סיבוב המוקדמות הראשון של הקונפרנס ליג, כשגבי קניקובסקי ופרנצווארוש גברו בסיכום שני המשחקים על וויודינה הסרבית וסידרו דרבי ישראלי קטן בסיבוב המוקדמות השני.

ההונגרים, יחד עם אקס מכבי ת”א בהרכב, ניצחו את הסרבים 0:3 כשהישראלי רשם 61 דקות ועזר לקבוצתו להעפיל בזכות 1:5 בסיכום שני המשחקים, דבר שקבע כי בסיבוב הבא הם ייפגשו את סתיו למקין וטוונטה, שיתחילו את מסעם ישר מהסיבוב השני.

המפגש הראשון בין השתיים ייערך כבר ביום חמישי הבא ובו ההולנדים ולמקין הם יהיו אלה שמארחים, כאשר משחק הגומלין ייערך בהונגריה, שבוע אחד בדיוק לאחר המשחק הראשון.