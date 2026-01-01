וויליאם סאליבה שיחק במונדיאל עם שבר בגב

מידע שהגיע לתקשורת הצרפתית חשף כי בלם נבחרת צרפת וארסנל, שנאלץ לנטוש את חצי הגמר מול ספרד בדקה ה-30, סחב פציעה קשה עוד לפני תחילת הטורניר

נבחרת צרפת עדיין מלקקת את הפצעים לאחר ההדחה הכואבת בחצי גמר מונדיאל 2026 עם הפסד 2:0 לספרד, אך הערב (חמישי) נחשף סיפור יוצא דופן שמעסיק את התקשורת במדינה. על פי דיווח ברשת RMC Sport, בלם נבחרת צרפת וארסנל, וויליאם סאליבה, שיחק לאורך כל הטורניר כשהוא סובל משבר בגב.

סאליבה בן ה-25 ניסה לעשות הכל כדי להתגבר על הכאבים העזים ולעזור לטריקולור להגיע אל הגמר, אך בדקה ה-30 של חצי הגמר מול ספרד, הגוף שלו פשוט אמר די. הבלם נשכב על כר הדשא באצטדיון של הדאלאס קאובויס, וכשהצוות הרפואי ניגש אליו, הוא פלט לחבריו כי הגב שלו פשוט גמור. הוא נאלץ לנטוש את המגרש, וכעת מתברר שהאבחנה שלו הייתה מדויקת וכואבת להחריד.

מתברר כי סאליבה סחב את הפציעה הקשה הזו עוד מלפני שהצטרף למחנה הנבחרת לקראת גביע העולם. השבר בגב נגרם במהלך משחק פרמייר ליג במדי ארסנל כחודשיים לפני פתיחת הטורניר. כדי לקחת חלק במשחקים על אדמת ארצות הברית, הבלם נאלץ להקריב את בריאותו, כאשר הוא עלה לכל המשחקים תחת השפעה של משככי כאבים חזקים במיוחד.

וויליאם סאליבה (רויטרס)

בנוסף, הוא עבר טיפולים אינטנסיביים וייעודיים מדי יום על ידי הצוות הרפואי של הנבחרת, ובשל הכאבים העזים הוא לא יכול היה להשתתף בכל אימוני הסגל המלאים של הצרפתים לאורך הטורניר.

נוכח חומרת הפציעה, העובדה שסאליבה לא רק שיחק, אלא גם הציג יכולת גבוהה מאוד לאורך המונדיאל, נתפסת בצרפת כסוג של נס ספורטיבי והקרבה עצמית עילאית למען המולדת. כרגע, זמן ההיעדרות של הבלם עדיין אינו ידוע והוא מעורר דאגה עמוקה באמירויות לקראת פתיחת העונה באנגליה.

סאליבה עבר סדרת בדיקות רפואיות מקיפות ביום רביעי האחרון, ובימים הקרובים יוחלט האם יהיה עליו לעבור ניתוח פולשני בגבו, או שמא יוכל להסתפק בהליך שיקום שמרני. כך או כך, מדובר בפציעה מורכבת שתדרוש ממנו תקופת מנוחה ארוכה ומשמעותית מאוד לפני שיוכל לשוב לכר הדשא.