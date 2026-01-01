"היה לנו מאוד לחשוב לנצח, אנחנו תחרותיים"

מאמן נבחרת העתודה, אורן אהרוני, דיבר אחרי ה-59:84 על איטליה: "אני גאה בשחקנים, הם היו שבורים אתמול, אבל מייצגים בגאווה". ומה אמר על הסיום?

אחרי ההפסד ליוון, נבחרת העתודה של ישראל פגשה הערב (חמישי) את נבחרת איטליה על מנת למקסם את תוצאותיה באליפות אירופה, כאשר החבורה של אורן אהרוני נראתה טוב, הביסה 59:84 את היריבה, הבטיחה את ההישארות בדרג א’ וכעת תתמודד על מיקום 9-12.

אורן אהרוני אמר אחרי ההתמודדות: “היה לנו מאוד מאוד חשוב לנצח. פגשנו נבחרות קשות אחרי הבתים ואל תתרגשו מההפרש, האיטלקים מצוינים וחצי מהסגל שם לקחו טורניר, אני מרוצה מהסגל שלי ומהשחקנים ויש להם עתיד מצוין.

“מה היה שונה מהמשחק הקודם? הזריקות מבחוץ נכנסו לנו וזה שחרר אותנו. במשחק הקודם פתחנו לא טוב ועם הרבה החטאות, היוונים היו מצוינים והוציאו אותנו מהשטף, אבל הסיפור גם היה ההגנה, החבר’ה שיחקו מצוין בהגנה, גם באזורי וגם באישי נגד שחקנים נהדרים”.

רני בלגה עם הכדור (פיב״א)

המאמן המשיך: “אני גאה בהם כל כך ואמרתי את זה, אתמול הם היו שבורים והיום זה היה משחק עם הרבה לחץ, ניתבו את הלחץ כמו שצריך להגנה וללחץ על הכדור, שמרנו הכי טוב שאני זוכר את עצמנו, היה לחץ, אבל פתחנו טוב והזריקות נכנסו וזה שחרר אותנו”.

על זה ששיחק בסיום בעצימות גבוהה למרות ההפרש: “אם לא הייתי לוקח פסק זמן זה היה מתבטל לי, רציתי שהמשחק יהיה לאט, רציתי שהקצב יהיה איטי, רציתי שנשחק בשליטה ובהתקפות ארוכות, לא לקחת סיכונים בקטע הזה, והקרדיט לילדים באמת, עשינו משחק יוצא מן הכלל ואני מאוד מאוד שמח.

“אנחנו תמיד תחרותיים ותמיד נרצה לנצח, גם במשחקים הבאים, אבל הלחץ ירד והבטחנו את ההישארות בדרג א’, שזה מאוד מאוד חשוב, נלך למלון וננוח ונכין את החבר’ה, תמיד רוצים להיות תחרותיים, מייצגים את הכדורסל הישראלי בגאווה ונסיים את הטורניר כמו שצריך”.