נקבעה היריבה: מכבי ת"א תפגוש את שריף טיראספול

הקבוצה המולדבית גברה 0:1 על אלומיני והיא תפגוש את הצהובים בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית, המפגש הראשון יתקיים ב-23/7 והגומלין ב-30/7

היריבה של מכבי תל אביב בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית נקבעה הערב (חמישי), כאשר שריף טיראספול ממולדובה השלימה את המשימה ועלתה לשלב הבא אחרי שניצחה 0:1 את אלומיני.

הצהובים של קני מילר יפתחו את דרכם במפעל האירופי מול הקבוצה המולדבית, כשהמפגש הראשון בין השתיים ייערך ב-23 ביולי, בעוד משחק הגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן, ב-30 ביולי, ובסיומו תיקבע העולה לסיבוב השלישי של המוקדמות.

עוד לפני ששתי הקבוצות ייפגשו על כר הדשא, במכבי תל אביב כבר יעקבו בדריכות אחרי הגרלת הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, שתיערך ב-20 ביולי ותחשוף את היריבה האפשרית הבאה במקרה של העפלה.

דור פרץ בפעולה בין קינגס קאנגווה ומתן בלטקסה (ראובן שוורץ)

שם מוכר בזירה האירופית

שריף טיראספול נחשבת לאחת הקבוצות הדומיננטיות בכדורגל המולדובי בעשורים האחרונים, עם עשרות אליפויות וגביעים מקומיים. הקבוצה צברה לא מעט ניסיון במפעלים האירופיים ואף רשמה את הישג השיא שלה בעונת 2021/22, אז העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבתים של ליגת האלופות.

באותה עונה הדהימה שריף את אירופה כשניצחה 1:2 את ריאל מדריד באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, באחד הסנסציות הגדולות בתולדות המפעל. מעבר לכך, היא השתתפה בשנים האחרונות לא פעם בשלבי הבתים של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, כך שמכבי תל אביב צפויה לפגוש יריבה מנוסה, שמכירה היטב את המעמדים האירופיים.