אם תודח: מכבי תל אביב תהיה מדורגת בקונפרנס ליג

הצהובים גילו כי יפגשו את שריף טיראספול החזקה בסיבוב השני, אך יש גם צד חיובי. בזכות הדירוג הגבוה של היריבה, הצהובים יהיו מדורגים אם יפסידו

מכבי תל אביב ניצחה אמש (חמישי) את הפועל באר שבע וזכתה באלוף האלופים, אך אלה לא החדשות היחידות שהיא קיבלה כשגם נודעה היריבה שלה במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האירופית, לאחר ששריף טיראספול גברה על אלומיניי.

אמנם המולדובים נחשבים ליריבה היותר חזקה, אך יש גם צד חיובי. בזכות הדירוג הגבוה של שריף, במקרה של הדחה הצהובים יוגרלו לסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג כמדורגים.

למעשה, המפסידה במפגש תגיע להגרלה עם הדירוג הנמוך מבין השתיים. בגלל שלמכבי ת״א דירוג גבוה יותר, אז הניקוד של היריבה שלה קובע, זאת מאחר שהגרלת הסיבוב השלישי תקרה עוד לפני הכרעת המפגש.

קני מילר (ראובן שוורץ)

אותה הגרלה תקרה כבר ב-20/7, ושם המפסידה במפגש בין מחזיקת הגביע למולדבים תוגרל כמדורגת. המפגש הראשון בין הקבוצות יתרחש ב-23/7, הגומלין ב-30/7.