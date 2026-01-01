שבעה אוהדים עוכבו בחשד לקטטה בסיום המשחק

המשחק בין הפועל ב״ש למכבי ת״א באצטדיון טרנר הסתיים עם אירועי אלימות. המשטרה, שנערכה בכוחות מתוגברים, עיכבה לחקירה שבעה מעורבים בהפרות סדר

האווירה החגיגית של משחק אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב באצטדיון טרנר, הוכתמה הערב (חמישי) באירועי אלימות והפרות סדר. משטרת ישראל הודיעה כי עם סיום ההתמודדות, עוכבו שבעה אוהדים בחשד למעורבות בקטטה.

לקראת המשחק הטעון, נערכה המשטרה בכוחות גדולים. מאות שוטרים של המחוז הדרומי פעלו הערב באצטדיון טרנר ובסביבתו, בשיתוף פעולה עם מערך האבטחה והסדרנים, לצד צוותי רפואה של 'איחוד הצלה'. המטרה המרכזית הייתה שמירה על הסדר הציבורי, ביטחון האוהדים והכוונת עומסי התנועה באזור.

עם זאת, למרות ההיערכות המבצעית, נרשמו מספר תקריות שהצריכו התערבות של כוחות הביטחון. במסגרת הפעילות, השוטרים נאלצו לעכב שבעה חשודים בגין מעורבות בקטטה והפרת הסדר הציבורי. כלל המעוכבים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה בבאר שבע, שם יוחלט על המשך הטיפול בעניינם בהתאם לממצאים.

המשטרה בפעולה (דוברות המשטרה)

תהליך פיזור הקהל ויציאת האוהדים מתחומי האצטדיון נמשך לתוך הלילה. כוחות המשטרה נותרו פרוסים בכוחות גדולים ברחובות ובצירי התנועה הסמוכים לאצטדיון טרנר, במטרה למנוע חיכוכים נוספים בין מחנות האוהדים ולאפשר חזרה בטוחה של הקהל לביתו.

מהמשטרה נמסר מסר תקיף לקראת המשך עונת הכדורגל: "שוטרי המחוז הדרומי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גילוי של אלימות והפרת סדר במגרשי הספורט ובסביבתם, במטרה לאפשר לכלל הציבור ליהנות מאירועי ספורט באווירה בטוחה וספורטיבית".