דורי סהר סיכם בהפועל גליל עליון

הגארד/פורוורד שגדל במכבי ת"א ושיחק בעונה האחרונה באליצור נתניה, סיכם את תנאיו בקבוצה הצפונית של עידן אבשלום ויצטרף לסגל לקראת העונה הקרובה

פרסום ראשון: הפועל גליל עליון ממשיכה בבניית הסגל לעונת 2026/27. לאחר שהשלימה את צירופו של אריאל סלע, הקבוצה הצפונית ממשיכה להתחזק בגזרה הישראלית, כאשר דורי סהר סיכם את תנאיו במועדון וילבש את מדי הקבוצה בעונה הקרובה.

סהר (25, 1.95), המשחק בעמדות הגארד והפורוורד, מגיע לאחר עונה באליצור נתניה, במדיה רשם ממוצעים של 4.7 נקודות ו-2.8 ריבאונדים למשחק. בגליל מאמינים כי יכולתו לשחק במספר עמדות, לצד האנרגיות והמחויבות שהוא מביא למשחק, יספקו עומק משמעותי לרוטציה של עידן אבשלום.

את דרכו החל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ובהמשך אף שיחק בקבוצה הבוגרת בין השנים 2019 ל-2021. לאחר מכן צבר ניסיון במספר תחנות בכדורסל הישראלי, ביניהן מכבי רמת גן, מכבי רעננה מהליגה הלאומית, בני הרצליה, הוד השרון וכאמור אליצור נתניה.

דורי סהר חודר לסל (רועי כפיר)

בגליל עליון ממשיכים לפעול במרץ בשוק ההעברות, כשהמטרה היא לבנות סגל צעיר, רעב ותחרותי לקראת פתיחת העונה. צירופו של סהר מצטרף למהלכים האחרונים של המועדון וממשיך את מגמת החיזוק של השחקנים הישראלים, כאשר בקבוצה צפויים להשלים בתקופה הקרובה החתמות נוספות.