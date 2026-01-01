מכבי חיפה הודיעה על סיכום עם נובאקוביץ'

החלוץ האמריקאי-סרבי, ששיחק בעונה האחרונה ברג׳יאנה מהליגה השנייה באיטליה, צפוי להגיע בשבוע הבא לישראל ולעבור בדיקות רפואיות לפני חתימה רשמית

מכבי חיפה הודיעה הערב (חמישי) כי סיכמה את תנאיו של החלוץ האמריקאי-סרבי אנדריאה נובאקוביץ', שצפוי להגיע לישראל במהלך השבוע הבא כדי לעבור בדיקות רפואיות.

לאחר השלמת הבדיקות, נובאקוביץ' צפוי לחתום באופן רשמי במועדון ולהצטרף לסגל של הירוקים לקראת פתיחת העונה.

נובאקוביץ', בן 29, שיחק בעונה האחרונה במדי רג׳יאנה מהסרייה B באיטליה. במהלך הקריירה שלו שיחק במספר קבוצות באירופה, ובנוסף השתייך בעבר גם לסגל נבחרת ארצות הברית.

ההרכב של מכבי חיפה (באדיבות המועדון)

החתמתו הצפויה של החלוץ מגיעה במסגרת המשך בניית הסגל של מכבי חיפה לקראת עונת 2026/27, כשהמועדון שחיפש חלוץ חדש ככל הנראה הצליח לעמוד ביעד.

אנדרייה נובאקוביץ' החל את דרכו במחלקת הנוער של רדינג האנגלית, אך את הפריצה הגדולה רשם בעונת 2017/18 במדי טלסטאר מהליגה ההולנדית השנייה, אז כבש 19 שערי ליגה. לאחר מכן שיחק בפורטונה סיטארד, ובהמשך עבר לאיטליה, שם לבש את מדי פרוזינונה ובהמשך את מדי ונציה. בשתי העונות האחרונות הושאל ללצ'ה ולבארי מהסרייה ב', וצבר ניסיון משמעותי בכדורגל האיטלקי.

ברק בכר על הקווים (באדיבות המועדון)

למרות מוצאו הסרבי, נובאקוביץ' מייצג את נבחרת ארצות הברית ואף רשם הופעות במדי הנבחרת הבוגרת. מדובר בחלוץ מרכזי בעל משחק פיזי, שמצטיין במשחק ראש, בנוכחות ברחבה וביכולת לשחק עם הגב לשער. כעת הוא צפוי לפתוח פרק חדש בקריירה עם המעבר למכבי חיפה, שתהיה התחנה הראשונה שלו מחוץ לאנגליה, הולנד ואיטליה.