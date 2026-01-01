אלדד ממן שנפצע קשה העניק את גביע אלוף האלופים

אוהד מכבי ת"א שנפצע מרחפן נפץ במהלך שירות מילואים בלבנון, עלה לטקס הענקת התואר לצד יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון. "גאה במה שעשיתי למען המדינה"

אלדד ממן, אוהד מכבי תל אביב בן 36 שנפצע קשה במהלך שירות מילואים בלבנון, העניק הערב (חמישי) את גביע אלוף האלופים יחד עם יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון. ההחלטה התקבלה כמחווה ללוחם המילואים, שנפצע לפני כשלושה חודשים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

ממן שירת כלוחם בגדוד 8552 בחפ"ק סמג"ד, ונפצע ב-6 ביוני 2026 מפגיעת רחפן נפץ בכפר אל-ח'יאם. לדבריו, במהלך האירוע ירה לעבר הרחפן כדי לאפשר לשאר אנשי החפ"ק להיכנס למרחב מוגן, וכשהבין כי הוא מהווה את מטרת הרחפן, רץ לעבר המחסה. הרחפן התפוצץ בכניסה, במרחק של כחמישה מטרים ממנו.

"יריתי על הרחפן בכדי ששאר החפ"ק ייכנס לאיתור במקום. כשהבחנתי שמצלמת הרחפן ממקדת אותי כמטרה, רצתי לתוך האיתור והרחפן התפוצץ בכניסה כ-5 מטרים ממני. והנה, ברוך השם אני פה וגאה בדרך שעברתי ומה שעשיתי למען המדינה שלי. עם ישראל חי! רק מכבי", אמר אלדד ממן לקראת הטקס.

דור פרץ מניף את גביע אלוף האלופים (ראובן שוורץ)

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "אנחנו מצדיעים לך, אלדד, ולשאר לוחמי ולוחמות צה"ל וכוחות הביטחון. בזכותכם אנחנו יכולים להמשיך ולשחק כדורגל". בנוסף בירך את מכבי תל אביב, את הבעלים מיץ' גולדהאר, המאמן קני מילר, הצוות המקצועי, השחקנים והאוהדים, והחמיא גם לאוהדי הפועל באר שבע: "הראיתם היום את פניו היפים של הכדורגל הישראלי. שתהיה לכולנו עונה מוצלחת ומלאת שיאים, על הדשא וביציעים."