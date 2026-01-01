חשש לקרע בשריר הירך האחורי של ז׳ואאו ויקטור

שחקן הרכש של הפועל באר שבע נפצע, ובמועדון מודאגים ממצבו. רן קוז׳וק נשאל על פציעתו והשיב: ״זה לא נראה מזהיר, אבל אני מקווה שיהיה בסדר גמור״

הפועל באר שבע חוותה יום פחות מוצלח כשהפסידה למכבי תל אביב 3:1 במשחק פתיחת העונה על תואר אלוף האלופים, אך לצערה לא כאן נגמרו החדשות הרעות.

שחקן הרכש הנוצץ, ז׳ואאו ויקטור, נפצע לאחר שנכנס כמחליף ובמועדון חוששים כי הוא קרע את שריר הירך האחורי.

המאמן רן קוז׳וק נשאל על מצבו של השחקן ואמר בראיון לאחר המשחק: ״נקוודה שכמה שפחות שבועות. נבדוק אותו היום, נבדוק אותו מחר. זה לא נראה מזהיר, אבל אני מקווה שיהיה בסדר גמור״.