האוהדים מוחים: אל תיגעו בסמל של הפועל ירושלים

לאחר שבמועדון החליטו על שינוי ותכננו אירוע חגיגי, האוהדים זעמו ובחרו לפתוח עצומה נגד המהלך: ״קוראים למועדון לעצור את השינוי ולהקשיב לקהל״

הפועל ירושלים ביצעה מספר שינויים עד כה בקיץ: תחילה ערכו שינוי על הקווים כאשר החליפו את יונתן אלון בסאשה אובראדוביץ׳, הם נפרדו מקאשיוס ווינסטון והחתימו את ג׳אלין סמית׳. למעשה, למעט ג׳ארד הארפר בוצעו ויבוצעו לא מעט שינויים, אך הגדול שבהם בכלל לא קשור לשחקנים כי אם לסמל המועדון. והאוהדים? זועמים וכבר פתחו בעצומה להשארת הסמל כפי שהוא.

במועדון רצו לבצע שינויים בשפה המיתוגית שלהם ובסמל המועדון ולשם כך גם תכננו אירוע חגיגי בשבוע שעבר, אך כאשר החלו להגיע הפידבקים מהאוהדים שזעמו הוחלט במועדון להקשיב לרחשי ליבם של האוהדים ולדחות את האירוע.

לאחר שבחנו את האופציות וערכו שינויים נוספים, האוהדים שוב הראו את עמדתם והפעם כאמור לקחו את זה צעד קדימה כשהחלו לחתום על עצומה כנגד המהלך שהביא ללא פחות מזעם בנושא.

בהודעה נכתב: ״אל תיגעו בסמל של הפועל ירושלים! הסמל שלנו הוא לא עוד לוגו. הוא הזהות, ההיסטוריה והמסורת של המועדון. אחרי שהקול של האוהדים נשמע בצורה ברורה, הגיע הזמן להראות כמה הסמל הזה חשוב לנו. פתחנו עצומה שקוראת להנהלת המועדון לעצור את שינוי הסמל ולהקשיב באמת לקהל״.