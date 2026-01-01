נערים ב': ההרצלייני שמתחיל פרק בהפועל רעננה

אורי ססי, שחקן ההתקפה של קבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה בעונה האחרונה, מסיים פרק ארוך במחלקות הנוער של העיר הרצליה. התחנה הבאה - הפועל רעננה

קבוצת נערים ג' של מכבי הרצליה, שזכתה זה מכבר באליפות ארצית דרום - ואף כבשה את פינת ליגת האלופות שלנו, הייתה גדולה העונה על הליגה והרשימה ביכולותיה. הקבוצה סיימה את העונה כקבוצת ההגנה - שספגה הכי מעט שערים מבין קבוצות הליגה, כשבמקביל היא מתאדרת בהיותה קבוצת ההתקפה הטובה בליגה, כשאחד מהגורמים המרכזיים לכך הוא שחקן ההתקפה, אורי ססי, סגן מלך שערי הקבוצה, שכבש 18 שערי ליגה.

הצטיינותו של השחקן לא נעלמה מעיניהם של אנשי המקצוע בהפועל רעננה, שצירפו את השחקן לשורות קבוצת שנתון 2011 - שתשחק בליגת העל של שנתון נערים ב' בעונה הקרובה. השחקן חתם על חוזהו באמצעות סוכנו, רועי שפיטלניק.



מעברו של אורי ססי להפועל רעננה מסיים פרק של ארבע עונות בהן השתייך השחקן לשתיים ממחלקות הנוער של העיר הרצליה. השחקן החל את דרכו בקבוצת טרום א' של הפועל הרצליה ובקיץ שעבר חצה את הכביש ועבר למכבי הרצליה, לאחר שכבש 11 שערים ב-23 משחקים במדי קבוצת ילדים א' של הפועל הרצליה, ששיחקה בליגת דן. בעונה האחרונה רשם 27 הופעות במדי מכבי הרצליה, ב-21 מהמשחקים פתח בהרכב. השחקן הבקיע 19 שערים והיה מעורב בלא מעט מהלכים, שהסתיימו בכיבוש שערים.

אורי ססי במעמד החתימה (פרטי)

אורי ססי יוצא לדרך חדשה. העונה הקרובה תהיה הראשונה שבה ישחק בליגה הבכירה של השנתון. קבוצת שנתון 2011 של הפועל רעננה סיימה את העונה האחרונה במקום ה-13 בטבלת ליגת העל של שנתון נערים ג', הקבוצה צפויה לרענון בסגלה, במטרה להשתלב בצורה טובה יותר בליגת העל של שנתון נערים ב'.