חפצים נזרקו על יחזקאל, השופט שלף צהוב שני

אירוע חריג בזמן אלוף האלופים: שחקן מכבי ת״א ניסה לצאת בחילוף, נזרקו עליו חפצים ונאלץ לצאת ממקום אחר. השופט הרחיק אותו על עיכוב, וה-VAR ביטל

לא פעם ולא פעמיים בישראל מתעסקים בהחלטות שיפוט, אך דבר כזה כנראה שלא ראינו. מכבי תל אביב ניסתה לבצע חילוף במסגרת משחק אלוף האלופים מול הפועל באר שבע, אך לפני שזה בוצע, שגיב יחזקאל שהיה אמור לרדת הורחק בצהוב שני.

האירוע באמת היה חריג. יחזקאל ניסה לצאת, אך חפצים שנזרקו עליו מהיציע של הפועל באר שבע גרמו לו לחזור למגרש ולנסות לצאת מאיזור אחר. השופט חשב שהוא מעכב את המשחק, וכתוצאה הוציא לו צהוב שני, והרחיק אותו מהמשחק.

למרות ההחלטה התמוהה, צוות ה-VAR תיקן והציע לבחון את המקרה, בהתאם לחוקים החדשים שמאפשרים לבחון צהוב שני. ההחלטה שונתה, ההרחקה בוטלה, והחילוף הושלם לבסוף.