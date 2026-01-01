"יש דברים שמדאיגים, מצטער בפני האוהדים שהגיעו"

מאמן ב"ש, קוז'וק, אחרי ה-3:1 למכבי ת"א באלוף האלופים: "הקבוצה צריכה להתחזק, ציפיתי להרבה יותר". וגם: ונטורה וקאנגווה. ויטור: "לא הלך לנו"

הפועל באר שבע פתחה את עונת 2026/27 עם אכזבה, לאחר שהפסידה הערב (חמישי) 3:1 למכבי תל אביב בגמר אלוף האלופים, מה שלמעשה אומר שהיא איבדה את התואר הראשון של העונה.

רן קוז’וק אמר: “יש הרבה דברים שמדאיגים אותי, בעיקר משחק ההגנה שלנו, הבקענו המון שערים בשנתיים האלו שאני פה אבל הקבוצה הזאת הבסיס שלה זה ההגנה. ציפיתי להרבה יותר, כמובן. מה לוקחים בפן החיובי? יש הרבה דברים לקחת, אבל האמוציות והאכזבה עולה על זה, נלמד מזה ומצטער בפני האוהדים שהגיעו וזאת התוצאה.

“קאנגווה ו-ונטורה? הם מראים שהם רוצים להישאר בכל יום שהם פה. בעזרת השם הם יהיו. מתי נראה חיזוק? אנחנו נראה, הקבוצה צריכה להתחזק, ידענו את זה לפני כן גם בלי קשר למשחק ונקווה שיגיעו שחקנים. לא רוצה להיכנס לאיזה עמדות, גם בהגנה וגם בהתקפה”.

קינגס קאנגווה תחת הלחץ של שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

על המסע לאירופה שמתחיל בעוד 48 שעות עם הטיסה ואיזה מקום הוא החלום שהקבוצה תגיע: “קודם צריך להבין מה הבייסיק לפני שחולמים על מקומות, היום לא הבנו את הבייסיק. מה אגיד לשחקנים? ננתח בשיקול דעת קודם ונראה. מי לוקחת בגמר ביום ראשון בין ארגנטינה לספרד? לא יודע, אין לי העדפה”.

קפטן הקבוצה, מיגל ויטור, פתח את דבריו: “אנחנו צריכים להיות מאוד עצובים ומאוכזבים ממה שעשינו היום. מצטערים כלפי האוהדים שבאו לעודד, זו לא התדמית שאנחנו רוצים שתהיה לקבוצה.

“היום שום דבר לא הלך לנו. אנחנו צריכים להשתפר בהכול וזה הלקח שלנו”. על השנה ה-11 בקבוצה: “אני עדיין מתרגש, עדיין יש לי את הכוח והשמחה לבוא לאימון, לתת את כולי ולהגיע למשחק בשביל הקבוצה”.

עידו שחר ומיגל ויטור רצים לכדור (ראובן שוורץ)

למה החליט להישאר: “איך שהעונה נגמרה עזר, נלחמנו קשה במהלך העונה ושמחנו להחזיר את התואר אחרי שנים רבות. אני מאמין שאפשר לעשות משהו יפה העונה, וזה נתן לי את הכוח להמשיך. האליפות היא חלום, אבל צריך להתמקד בסיבוב הראשון”.

מה מצבו של קינגס קאנגווה: “הוא מתרכז בהפועל באר שבע, הוא לא שם לב למה שעולה בחדשות. הוא מתאמץ בכל אימון ומשחק, הראש שלו נמצא כאן”.