רשמי: הנשיא דונלד טראמפ יינכח בגמר המונדיאל

הבית הלבן אישר כי נשיא ארצות הברית יגיע לאצטדיון מטלייף כדי לצפות מקרוב במשחק שיינעל את גביע העולם. דוברות הבית הלבן: "סיום ראוי לטורניר"

גמר גביע העולם 2026 מקבל חיזוק נשיאותי. דוברות הבית הלבן הודיעה היום (חמישי) באופן רשמי כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יגיע לאצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי ביום ראשון הקרוב, כדי לנכוח במשחק הגמר של המונדיאל בין ארגנטינה לספרד.

בהודעה שפורסמה לכתבים מטעם דוברות הבית הלבן, הודגשה החשיבות העצומה של האירוע עבור ארצות הברית, שאירחה את הטורניר יחד עם קנדה ומקסיקו. בהצהרה החגיגית נמסר כי נוכחותו של הנשיא טראמפ במעמד הגמר היא: "סיום ראוי לטורניר שהמחיש את יכולתה של אמריקה לארח את העולם על הבמה המרכזית והגדולה מכולן".

הגעתו של הנשיא לאצטדיון מטלייף, שמכיל למעלה מ-82,000 מקומות ישיבה, צפויה להביא עמה היערכות ביטחונית ולוגיסטית חסרת תקדים אפילו במונחים של גמר מונדיאל.