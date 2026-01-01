אוהדי מכבי ת״א טוענים כי אין מים למכירה בטרנר

הקהל שהגיע לאצטדיון התלונן כי אין מים במזנונים, כשגם הברזיה לא מתפקדת כמו שצריך. במקביל, בקבוצה טענו כי לאחר השער של אבו פרחי נזרקו מצתים

מכבי תל אביב והפועל באר שבע נפגשות בשעה זו באצטדיון טרנר, ולמרות כדורגל טוב לא הכל ורוד, כשאוהדי הקבוצה התלוננו על היחס במקום.

תחילה טענו כי במזנוני טרנר לא היו מים, ולא הייתה להם אפשרות לקבל מענה לצורך הזה כאשר הטמפרטורות גבוהות מאוד. האוהדים מתלוננים על קושי גדול להסתדר ללא מים.

ביציע ישנה ברזיה, אך האוהדים התלוננו כי היא לא מתפקדת והתקשו לצרוך מים בתוך האצטדיון.

במקביל, במכבי ת״א התלוננו כי לאחר כיבוש שער היתרון של סייד אבו פרחי נזרקו מיציעי הפועל ב״ש מצתים לעבר השחקנים הצהובים. משקיף המשחק גיא פורטרגיאן נצפה מרים את אחד המצתים לטענת אנשי מכבי ת״א שמצפים כי זה יצוין בדו״ח שלו.