לאמין ימאל ופדרו פורו לא השתתפו באימון ספרד

הראשון סבל מפגיעה מהפנדל, השני מעייפות שריר, והם נותרו בצד באימון הנבחרת. למרות זאת, לואיס דה לה פואנטה לא צופה בעיות והם צפויים לשחק בגמר

שלושה ימים לפני גמר מונדיאל 2026, ועדיין יש סימני שאלה סביב נבחרת ספרד. לאמין ימאל ופדרו פורו לא נטלו חלק באימון הקבוצתי הראשון מאז הניצחון 0:2 על צרפת בחצי הגמר, והסתפקו באימון נפרד כחלק מניהול העומסים.

ימאל סיים את המשחק מול צרפת כשהוא סובל מחבלה בירך שמאל, בעקבות העבירה של לוקה דין ברחבה שהובילה לפנדל אותו ניצל מיקל אויארסאבל כדי לכבוש את שער היתרון. הוא אף נראה עם תחבושת על הירך, אך בצוות הרפואי של ספרד החלו לטפל בו כבר עם חזרת הנבחרת למלון בדאלאס.

ימאל עם חבלה, פורו עם עומס

לפי הדיווחים מספרד, הכאבים של ימאל התחזקו לאחר סיום המשחק, אך ההערכה בנבחרת היא שלא מדובר בפציעה משמעותית. שלושה ימים לפני הגמר, ההנחה היא שמדובר באמצעי זהירות בלבד.

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גם פדרו פורו התאמן בנפרד, אך במקרה שלו מדובר בעייפות שרירית שנוצרה בעקבות העומס הרב. מגן טוטנהאם, שנבחר למצטיין בחצי הגמר, הוחלף בדקות הסיום לאחר שביקש לרדת מהמגרש. כזכור, הוא כבר התמודד עם אי נוחות לאחר המשחק מול ערב הסעודית, אך מאז פתח ברציפות מול אוסטריה, בלגיה וצרפת.

דה לה פואנטה אופטימי

מאמן ספרד לואיס דה לה פואנטה כבר אמר לאחר הניצחון על צרפת כי הוא לא צופה בעיה שתמנע משני השחקנים להיות כשירים לגמר. גם העובדה ששניהם עלו לכר הדשא באימון, גם אם בנפרד משאר השחקנים, מחזקת את התחושה שמדובר בניהול עומסים ולא בפציעה שתעמיד בספק את השתתפותם במשחק החשוב ביותר של הטורניר.