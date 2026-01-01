שחקן נבחרת העתודה חתם בהפועל גליל עליון

הגארד אריאל סלע עולה כיתה לליגת העל לאחר עונה בלאומית וחתם בשורות הקבוצה של עידן אבשלום. "מאמינים בשחקנים צעירים ישראלים שרוצים להתקדם"

הפועל גליל עליון הודיעה הערב (חמישי) כי אריאל סלע חתם בשורותיה. הגארד הצעיר (19, 1.97), שחקן נבחרת העתודה של ישראל, מגיע לליגת העל, לאחר שבעונה שעברה התחיל את העונה באליצור נתניה ולאחר שני משחקי ליגה בשורותיה עבר לשורות א.ס רמת השרון מהליגה הלאומית.

בהודעת המועדון נאמר: "בגליל אנחנו מאמינים בשחקנים ישראלים צעירים שרוצים להתקדם, לעבוד קשה ולהתפתח ואין ספק שאריאל מתאים בדיוק ל-DNA של המועדון. אריאל, ברוך הבא למשפחה האדומה! מאחלים לך עונת פריצה והמון הצלחה".