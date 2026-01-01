אחרי הטעות מול ימאל: לוקה דין שבר שתיקה

אחרי שספג ביקורות קשות בעקבות הפנדל על כוכב לה רוחה בחצי הגמר, מגן הטריקולור לקח אחריות על חלקו בהדחה והודה: "אני קודם כל מאוכזב מעצמי"

לוקה דין שבר היום (חמישי) את שתיקתו לראשונה מאז ההפסד של צרפת לספרד בחצי גמר מונדיאל 2026. המגן, שספג ביקורת קשה בעקבות הפנדל שביצע על לאמין ימאל, ממנו כבשה ספרד את שער היתרון, הוחלף בהמשך המשחק ולא הצליח למנוע את ההדחה. כעת, בפוסט אישי שפרסם ברשתות החברתיות, הוא לקח אחריות מלאה על חלקו.

בפתח דבריו כתב: "הנה לכם, סוף חלום", והוסיף כי מדובר באכזבה עצומה עבורו ועבור כל מי שליווה את הנבחרת לאורך הדרך. "אנחנו תמיד מדמיינים את הרגעים היפים ביותר, אבל לפעמים סוף החלום קשה, וההתעוררות אפילו אכזרית יותר", כתב.

"אני קודם כל מאוכזב מעצמי"

המגן לא התחמק מהאחריות והתייחס ישירות לטעות שלו. "הדבר הקשה ביותר היום הוא למצוא את המילים שיבטאו את האכזבה העצומה הזו. אני קודם כל מאוכזב מעצמי", כתב. "אני מאוכזב גם עבור הקבוצה הזו, מכל המאמצים שעשינו ומקבוצת השחקנים המדהימה שהייתה כאן".

העבירה של לוקה דין על לאמין ימאל (רויטרס)

דין הודה גם לאוהדים שליוו את הטריקולור לאורך כל הטורניר: "אני חושב על כל מי שעשה את הדרך כדי לתמוך בנו ועל כל מי שעודד אותנו מצרפת ומכל העולם. התמיכה שלכם נשאה אותנו לאורך כל ההרפתקה הזו".

"עדיין גאה לייצג את צרפת"

למרות ההדחה הכואבת, המגן הדגיש כי התחושות הקשות לא פוגעות בגאווה שלו ללבוש את מדי הנבחרת. "למרות האכזבה העצומה, אני עדיין גאה שייצגתי את המדינה שלנו, על כל העושר, הגיוון וכל האנשים שהופכים אותה למה שהיא", כתב.

בסיום המסר ביקש להרים את הראש לקראת המשך הטורניר והבהיר שהמשימה מבחינתו עדיין לא הסתיימה: "תודה על כל התמיכה ועל כל הרגשות האלה. הייתם מדהימים לאורך כל התחרות. זה עדיין לא נגמר, יש לנו עוד את המשחק על המקום השלישי."