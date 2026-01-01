מתקיימים מגעים להסדר טיעון עם שחקני טבריה

בסוכנות הלאומית לסימום נמצאים בשיחות עם חלק מהשחקנים בניסיון לסגור את הפרשה בצורה מהירה יותר. הסוכנות תצטרך לעמוד ברף שמציבה WADA העולמית

הסוכנות הלאומית לסימום מנסה להגיע להסדרי טיעון עם השחקנים שהושעו במסגרת פרשת העירויים של עירוני טבריה שמטלטלת את הכדורגל הישראלי.

המטרה היא להצליח לגמור את הפרשה כמה שיותר מהר מבחינתה של הסוכנות. היא מקיימת מגעים מול חלק מהשחקנים, אלה המוכנים לשקול את האופציה של הסדר.

מבחינת הסוכנות, היא יודעת שאם תגיע להסדרי טיעון, הם צריכים להיות ברף ענישה ש-WADA העולמית תאשר ולא תשאל שאלות על ההסדר.

במידה ש-WADA העולמית תחליט שהסדרי הטיעון לא עומדים ברף הענישה הסביר מבחינתה, יש לה את הזכות להתערב ולפסול את ההסדרים, וכתוצאה להעניש את השחקנים בעצמה

אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

השעיית השחקנים המעורבים ואנשי הצוות

כזכור, בסוכנות השעו לאחרונה באופן זמני את חמשת השחקנים החשודים במעורבות בפרשה, כמו גם את מאמן הקבוצה אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול, ומאמן הכושר שלומי דרדו.

בהודעה שהוציאה הסוכנות בזמנו נכתב: ״לאור חשדות למתן עירויים אסורים לשחקני קבוצת עירוני טבריה בכדורגל, אשר נחקרו לאחרונה ע"י ההתאחדות לכדורגל ובשיתוף פעולה עם הסוכנות הלאומית למניעת סימום, החליטה הסוכנות מתוקף סמכותה להשעות זמנית את הספורטאים הבאים: דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדו ממדו סמבה, יונתן טפר ואנשי הצוות הבאים: אלירן חודידה (מאמן הקבוצה), חן סול (מנהל טכני), ושלומי ודרדו (מאמן כושר).

״לספורטאים ולאנשי הצוות תינתן כמקובל הזכות לשימוע, האפשרות לעיסקאות טיעון או משפט בכפוף לקוד של WADA״.