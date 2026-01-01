מתחזקת: פריס לי חתם לשנתיים בעירוני נס ציונה

הרכז האמריקאי שרשם 128 הופעות ביורוליג והוביל את המפעל בחטיפות לפני 2 עונות, מצטרף לכתומים מהשפלה לאחר ששיחק בקאזאן: "מתרגש להגיע לישראל"

עירוני נס ציונה הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של הרכז האמריקאי פריס לי לשתי העונות הקרובות. לי (31, 1.83), בוגר אוניברסיטת אילינוי, מגיע ללב המושבה לאחר ששיחק בעונה החולפת בקאזאן הרוסית, שם העמיד ממוצעים של 10.4 נקודות, 5.2 אסיסטים ו-1.2 חטיפות למשחק.

ניסיון עשיר ברמות הגבוהות

לי מביא עמו רזומה מרשים מהכדורסל האירופי, הכולל 128 הופעות ביורוליג במדי מונאקו, וילרבאן ופנאתינייקוס. לפני שתי עונות הוא הוביל את היורוליג בקטגוריית החטיפות עם ממוצע של 1.7 למשחק, ובמהלך הקריירה ביסס את מעמדו כאחד הרכזים המנוסים והמוערכים ביבשת.

פריס לי בפעולה (IMAGO)

לאחר השלמת המעבר אמר פריס לי: "אני מתרגש להגיע לנס ציונה ולליגה הישראלית. אני רוצה ליצור רגעים מדהימים ולהיאבק על המטרות שלנו. מחכה להכיר את החברים לקבוצה ואת הצוות המקצועי, וכמובן לפגוש את האוהדים. בואו נעשה את זה ביחד!".

בנס ציונה ממשיכים בבניית הסגל לקראת העונה הקרובה ומאמינים כי צירופו של הרכז המנוסה יחזק משמעותית את הקו האחורי. במועדון מצפים כי הניסיון שצבר ביורוליג ובמסגרות האירופיות יסייע לקבוצה במאבקיה בליגת העל וביתר המסגרות במהלך השנתיים הקרובות.