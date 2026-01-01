אחרי החגיגות: ארגנטינה מסתבכת עם פיפ"א

אלופת העולם עלולה לספוג קנס כספי ואף השעיה לאחר ששחקניה הניפו שלט עם מסר פוליטי על איי פוקלנד לאחר הניצחון, כשבפיפ"א כבר פתחו בהליך משמעתי

פיפ"א פתחה בהליך משמעתי נגד התאחדות הכדורגל הארגנטינאית בעקבות הצגת השלט "המלווינאס הן ארגנטינה" על כר הדשא לאחר הניצחון על אנגליה וההעפלה לגמר המונדיאל. בגוף המנהל של הכדורגל העולמי בוחנים את נסיבות האירוע, כשעל הפרק עומדות אפשרויות של קנס כספי או אף השעיה ממשחקים, אם כי בשלב זה נראה כי האפשרות הראשונה היא הסבירה ביותר.

השלט שהציגו שחקני ארגנטינה נשא את הכיתוב "המלווינאס הן ארגנטינה" והתייחס למחלוקת ארוכת השנים בין ארגנטינה לבריטניה על איי פוקלנד, המכונים בארגנטינה "איי המלווינאס". שתי המדינות טוענות לריבונות על האיים, ובארגנטינה מדובר בסוגיה לאומית רגישה במיוחד מאז מלחמת פוקלנד ב-1982.

לפי הדיווח ב"אס", ההתאחדות הארגנטינאית צפויה לקבל כבר בשעות הקרובות הודעה רשמית על פתיחת ההליך, ולאחר מכן תינתן לה האפשרות להציג את גרסתה. בפיפ"א מבהירים כי תקנון הארגון אוסר על הצגת מסרים בעלי אופי פוליטי במסגרת משחקים וטקסים רשמיים של המונדיאל.

ההתאחדות צפויה לספוג את העונש

על פי ההערכות, אם אכן תוטל סנקציה, היא תהיה מופנית כלפי התאחדות הכדורגל הארגנטינאית ולא כלפי השחקנים עצמם. עם זאת, מי שנמצא במוקד הפרשה הוא ג'ובאני לו סלסו, שלפי הדיווח היה זה שהציג את השלט על כר הדשא במהלך החגיגות.

ליאונל סקאלוני מאמן ארגנטינה (רויטרס)

ברקע נמצאים גם דבריו של המאמן ליונל סקאלוני, שאמר לפני חצי הגמר מול אנגליה כי מדובר "רק במשחק כדורגל" וניסה להרחיק את ההתמודדות מההקשר הפוליטי. למרות זאת, לאחר שריקת הסיום הצטלמו השחקנים עם השלט, מה שהוביל לפתיחת החקירה.

"עשינו את זה עבור כל האומה שלנו"

בפיפ"א צפויים לבחון גם תקדימים דומים, ובהם אירוע ממשחק ידידות בין ארגנטינה לסלובניה, שבסיומו הוטל קנס כספי בעקבות הצגת שלט דומה. בשל לוח הזמנים הצפוף של הטורניר, ההליך צפוי להתנהל במהירות.

לאנדרו פארדס חוגג בסיום המשחק (רויטרס)

לאנדרו פארדס התייחס לפרשה בריאיון ל-BBC והגן על המהלך: "עשינו את זה כי אנחנו משחקים עבור כל האומה שלנו", אמר הקשר, בעוד שבפיפ"א ממשיכים בבדיקת האירוע ובהחלטה אם להסתפק בקנס או לנקוט סנקציה חמורה יותר.