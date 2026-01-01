לא יגיע להפועל ת"א: דיארה חתם רשמית בקסימפאשה

שחקן ההתקפה של ריימס שמגיע ממאלי, היה מועמד במשך תקופה ארוכה לאדומים של ברדה, אך לבסוף בחר במועדון הטורקי והשלים את המעבר אליו באופן רשמי

ת'ימוקו דיארה, שחקנה של סטאד ריימס הצרפתית, השלים את המעבר שלו לקסימפאשה הטורקית וחתם היום (חמישי) רשמית על חוזה במועדון. מעמד החתימה נערך במתקני האימונים של הקבוצה בקמרבורגז, בנוכחות מנכ"ל המועדון צ'יהון קזנצ'י. בקסימפאשה בירכו את השחקן החדש ואיחלו לו הצלחה במדים הכחולים-לבנים.

המעבר של דיארה לטורקיה מגיע לאחר שבתקופה האחרונה שמו נקשר דווקא עם הפועל תל אביב, שסימנה אותו כמועמד לחיזוק החלק הקדמי. במועדון הישראלי ניהלו מגעים לצירופו וניסו לקדם את העסקה, אך בסופו של דבר המהלך לא הבשיל לכדי חתימה, והשחקן בחר באפשרות הטורקית.

אחרי המגעים עם הפועל תל אביב – דיארה בחר בקסימפאשה והעסקה ירדה מהפרק

במהלך המשא ומתן מול הפועל תל אביב עלו מספר פרטים שדרשו השלמות בין הצדדים, ובסופו של דבר לא הושגה הסכמה שהייתה מאפשרת את הגעתו של דיארה לישראל. במקום זאת, השחקן ימשיך את הקריירה שלו, בליגה הטורקית וחתם בקסימפאשה, שהצליחה להשלים את צירופו באופן רשמי.

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מבחינת הפועל תל אביב מדובר בהחמצה של שחקן שהיה ברשימות המועמדים שלה לקראת העונה הקרובה. כעת במועדון יצטרכו להמשיך לחפש פתרון אחר לחיזוק ההתקפה ולהשלים את בניית הסגל בהתאם לתוכניות המקצועיות.

דיארה, שמגיע מריימס הצרפתית, יצטרף לקסימפאשה במטרה לקבל דקות משמעותיות ולהמשיך את התפתחותו באחת הליגות התחרותיות באירופה. עבור הפועל תל אביב, הסיפור מסתיים בכך שהשחקן שהיה על הכוונת לא ילבש אדום, אלא יחל את הפרק הבא שלו בטורקיה.