סופית: בית״ר תשלם 240,000 שקלים עבור וורקו

לאחר שרמת גן דרשה 1.2 מיליון שקלים עבור השחקן הכישרוני, הוועדה למעמד השחקן פסקה סכום נמוך משמעותית. הקשר יוכל להירשם למשחק מול הפועל תל אביב

לאחר שבית״ר ירושלים והפועל רמת גן לא הצליחו להגיע להסכמה על דמי ההשבחה שיאפשרו את מעברו של דניאל וורקו, הוועדה למעמד השחקן פסקה היום (חמישי) בנושא וקבעה כי סגנית האלופה תשלם עבורו 240,000 שקלים.

העולה החדשה דרשה לא פחות מ-1.2 מיליון שקלים עבור השחקן הכישרוני, אך תיאלץ להסתפק בסכום נמוך משמעותית. הירושלמים יכולים להיות מרוצים, והקבוצה תעביר את הכסף עוד היום.

דניאל וורקו מצידו יכול להיות מרוצה, כשההחלטה היום מגיעה מספיק מוקדם כדי לרשום אותו למשחק האירופאיות מול הפועל תל אביב ביום שבת.