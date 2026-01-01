לפני אלוף האלופים: 4 חשודים עוכבו ע"י המשטרה

לקראת המשחק המסקרן בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב באצטדיון טוטו טרנר הערב ב-19:30, המשטרה הודיעה כי עצרה רכב עם 4 חשודים, בו הוחזקו אלות