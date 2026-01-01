לפני אלוף האלופים: 4 חשודים עוכבו ע"י המשטרה

לקראת המשחק המסקרן בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב באצטדיון טוטו טרנר הערב ב-19:30, המשטרה הודיעה כי עצרה רכב עם 4 חשודים, בו הוחזקו אלות
לקראת משחק אלוף האלופים שייערך הערב (חמישי) באצטדיון טוטו טרנר בין האלופה הפועל ב”ש למחזיקת הגביע מכבי תל אביב, המשטרה הודיעה כי ארבע חשודים שהחזיקו אלות עוכבו והועברו להמשך החקירה.
מהמשטרה נמסר: “במסגרת ההיערכות לקראת משחק הכדורגל "אלוף האלופים" בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שייערך הערב באצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע, שוטרי מחוז דרום נערכים בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון האוהדים”.
“במהלך פעילות מניעה יזומה של שוטרי תחנת באר שבע בסביבת האצטדיון, נעצר לבדיקה רכב ובו ארבעה נוסעים.
בחיפוש שבוצע ברכב נתפסו אלות, ועלה חשד כי הן נועדו לשמש ככלי תקיפה. ארבעת יושבי הרכב עוכבו והועברו להמשך חקירה”.