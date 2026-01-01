עירוני טבריה עתרה לבית הדין לעצירת כתב האישום

הקבוצה עתרה לביה״ד בבקשה לעצור את ההליך המשמעתי בפרשת העירויים וטוענת להדלפות מכוונות, אכיפה בררנית ומעורבות חריגה של יו״ר ההתאחדות בחקירה

עירוני טבריה הגישה עתירה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל באמצעות עו"ד אייל יפה, שבה היא מבקשת לעצור את ההליך המשמעתי המתנהל נגדה בפרשת העירויים. בעתירה מותחת הקבוצה ביקורת חריפה על אופן ניהול החקירה וטוענת כי מדובר ב"חקירה מזוהמת", מוטה מראש ובלתי הוגנת.

בעתירה נטען כי החוקר מטעם ההתאחדות, דין פרגר, פעל באופן שאינו אובייקטיבי, היה נתון להשפעות חיצוניות, הדליף חומרי חקירה לתקשורת והתנהל באופן שפגע בזכויותיה של טבריה. לטענת המועדון, כבר בשלבים הראשונים של החקירה נוצרה אווירה שלפיה גורלה של הקבוצה כבר נחרץ.

הדרישה: לעצור את כתב האישום

בין הסעדים שמבקשת טבריה מבית הדין: צו שימנע מההתאחדות לדון בכתב האישום שהוגש או יוגש נגדה, בטענה שהוא מבוסס על ראיות שהושגו במסגרת חקירה פסולה. בנוסף דורשת הקבוצה להורות להתאחדות לחשוף את כלל ההתכתבויות והמידע שהועבר לכאורה לתקשורת במהלך החקירה.

עוד מבקשת טבריה, לחלופין, לעכב את ההליך המשמעתי עד שתתקיים בדיקה רחבה יותר בנושא העירויים בכלל קבוצות ליגת העל, בטענה כי מדובר באכיפה בררנית וכי מקרים דומים לא נחקרו באותה מידה.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

טענות נגד זוארץ וההתאחדות

אחת הטענות בעתירה נוגעת למעורבותו הנטענת של יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ. לטענת טבריה, מתמליל שיחה שצורף לעתירה עולה כי שמו של זוארץ הוזכר כמי שהיה מעורב בניהול החקירה לצד התובע עו"ד גלעד ברגמן. במועדון טוענים כי אם אכן כך היה, מדובר בחריגה חמורה מהתנהלות תקינה ובהשפעה פסולה על החקירה.

בעתירה מוסיפה הקבוצה כי בעוד נגדה נוהלה חקירה מקיפה, מידע על עירויים שבוצעו לכאורה בקבוצות אחרות לא נבדק כלל. כמו כן נטען כי למרות אמירות שנשמעו במהלך החקירה בנוגע לחשדות להימורים בליגת העל, ההתאחדות לא פתחה בבדיקה בנושא והמשיכה להתמקד אך ורק בעירוני טבריה.

כעת יידרש בית הדין העליון של ההתאחדות להכריע האם לקבל את בקשתה של טבריה ולעכב את ההליך, או לאפשר את המשך הטיפול המשמעתי בפרשת העירויים.