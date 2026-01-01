הפועל רמת גן הודיעה על החתמת לואן קמפוס

ממשיכה להתחזק: השחקן כנף-חלוץ הברזילאי, שעל שמו נחשף לראשונה ב-ONE, חתם לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת: "מחכה לצאת למסע לעבר המטרות שלנו"

הפועל רמת גן הודיעה היום (חמישי) על החתמה נוספת, כשצירפה את שחקן ההתקפה הברזילאי לואן קמפוס, שחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. על שמו של קמפוס נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

קמפוס (24), שחקן התקפה ורסטילי המסוגל לשחק בכנפיים וגם כחלוץ. גדל במחלקת הנוער של פלמייראס, ובהמשך התקדם לאמריקה מיניירו. זו תהיה מדינתו השישית בה ישחק אחרי שעבר גם בפורטימוננסה הפורטוגלית, וורס ריבנה האוקראינית, סיבאספור הטורקית ואוצלול גלאץ הרומנית.

קמפוס אמר לאחר החתימה: "ראשית, אני רוצה להודות לאלוהים על כל מה שעשה עבורי. אני שמח מאוד לקראת האתגר החדש שמצפה לי ומודה להפועל רמת גן על ההזדמנות ועל האמון בי. אני בטוח שזו תהיה תחילתה של דרך מוצלחת עבור כולנו, ואני כבר מחכה לצאת יחד עם הקבוצה והאוהדים למסע לעבר המטרות שלנו".