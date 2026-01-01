ירין לוי, שחזר הקיץ למכבי חיפה, פנה לאוהדים בפוסט ברשתות החברתיות: "כמי שגדל בקצף חשוב לי להבהיר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אדם"

לאחר שתי עונות השאלה בבית"ר ירושלים, ירין לוי חזר לקראת העונה הקרובה למכבי חיפה, הקבוצה שבה גדל. רגע לפני פתיחת העונה, הקשר שלח מסר לאוהדים עם פוסט שכתב ברשתות החברתיות.

"אוהדי מכבי חיפה היקרים, אני שמח ומתרגש לחזור ללבוש את החולצה הירוקה", פתח לוי את דבריו. "כמי שגדל בקצף חשוב לי להבהיר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אדם ובטח לא באוהדי מכבי. מחכה כבר לפגוש אתכם בסמי, בע"ה נעשה ונצליח. שלכם ירין".

המסר נועד להבהיר את מחויבותו המלאה של לוי למכבי חיפה, לשים קץ לספקולציות שהתעוררו בקרב האוהדים בעקבות זיקתו לבית"ר ירושלים בשנים האחרונות, ולהדגיש כי מלוא תשומת לבו נתונה כעת להצלחת המועדון שבו גדל.