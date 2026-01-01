"העמותה חייבת מיליונים, כל סיפור אחר שקרי"

ינאי פנה לממונה על הליכי חדלות פירעון והציע מתווה של רכישת פעילות הנוער ומניות החברה שבידי העמותה תמורת עד 10 מיליון שקל. יסיים את המחלוקת?

בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, שלח היום (חמישי) מכתב לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עו”ד שי גרין, ובו הציע מתווה לסיום המחלוקת סביב עמותת הפועל אוסישקין תל אביב ולהסדרת חובותיה. המתווה כולל את רכישת פעילות הנוער של העמותה, רכישת מניות החברה המוחזקות על ידה והזרמת עד 10 מיליון שקל, בכפוף להערכת שווי של אחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים.

בפתח המכתב מסביר ינאי כי מטרת הפנייה היא לקדם פתרון כולל: “למרות חילוקי הדעות בין הצדדים, יש ביכולתו ומתפקידו של הממונה לסייע בהקדם בהסרת החסמים… וכן לתת מענה הוגן וראוי לנושי העמותה”.

ינאי טוען כי העמותה צברה חובות כבדים, ובהם כ-6.3 מיליון שקל לרשות המסים וכ-5.2 מיליון שקל לחברת אדום ניהול סל שבשליטתו. “למעשה, העמותה חייבת מיליונים לחברה שבשליטתי וכל ניסיון לספר סיפור אחר, הוא שקרי”, כתב.

בהמשך המכתב הוא יוצא נגד בעלי התפקיד המנהלים את הליך חדלות הפירעון וטוען כי במשך יותר משנה לא בחנו את תביעות החוב כנדרש. “על אף שחלפה למעלה משנה… בעלי התפקיד לא בחנו את תביעות החוב לגופן”, כתב.

ינאי התייחס גם לדרישת התשלום ולעיקול שהוטלו על החברה שבשליטתו בעקבות חוב המס של העמותה, וטען כי בדיקה עצמאית שביצעה פירמת EY העלתה תמונה שונה לחלוטין. “ועד העמותה ובעלי התפקיד הטעו את רשות המסים ויצרו מצגי שווא שמטרתם הייתה להפעיל עלינו לחץ פסול”, כתב.

“קיימת חשיבות מיוחדת למציאת פתרון מוסכם”

לטענתו, הבדיקה העלתה כי החברה עמדה בכל התחייבויותיה לפי הסכם ההשקעה, בעוד שהכספים שיועדו לתשלומי המס כלל לא הועברו לרשות המסים. בנוסף טען כי נעשה “שכתוב רטרואקטיבי” של תשלומים שכבר בוצעו, באופן שיצר, לדבריו, “מצג שווא לגבי גובה חוב מס שכר ואמנה, והגדיל בחוסר תום לב ובמזיד את חובות המס של החברה.”

ינאי הקדיש חלק נרחב מהמכתב גם להתנהלות ועד העמותה מול מחלקת הנוער. לדבריו, הוועד סירב לשתף פעולה עם הקבוצה הבוגרת במספר מקרים, ובהם חלוקת הזמנות למשחקים, הנפת גביע האליפות ושילוב שחקני הנוער בתקופת שביתת השחקנים. “קיימת חשיבות מיוחדת למציאת פתרון מוסכם שיאפשר שיתוף פעולה ואף השקעה נוספת בנוער”, כתב.

במסגרת המתווה מציע ינאי לרכוש את פעילות הנוער של העמותה ולהחליף את הוועד המנהל, במטרה ליצור, לדבריו, “סינרגיה ושיתוף פעולה בין העמותה לבין החברה”, וכן לרכוש את כלל מניות החברה שבידי העמותה. התמורה, עד 10 מיליון שקל, מיועדת לשמש להסדרת חובות העמותה, לרבות החובות לרשות המסים ולחברה שבשליטתו.

“נוצרה פה סיטואציה אבסורדית”

בהמשך מותח ינאי ביקורת חריפה על ועד העמותה ובעלי התפקיד. “כל ניסיונות ההידברות והפשרות הוכשלו באופן עקבי על ידי ועד העמותה ההיסטורי ובגיבוי בעלי התפקיד”, כתב. עוד הוסיף: “נוצרה פה סיטואציה אבסורדית לפיה מנהלים שהובילו להליכי חדלות פירעון ממשיכים לשלוט בעמותה ללא שום בסיס חוקי.”

את המכתב מסכם ינאי בקריאה לבחון את הצעתו, שלדבריו תשרת את כלל הצדדים. “מדובר בפתרון בעל תרומה ציבורית וחברתית משמעותית… המתווה המוצע יניב את התוצאה הטובה ביותר לכלל הצדדים ביחס לחלופות הקיימות כיום”