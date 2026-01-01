עובר לבירה: ינאי דוד חתם במ.כ ירושלים

שחקן ההתקפה בן ה-26 החל להתאמן תחת הדרכתו של דיוויד ברמן. את העונה שעברה סיים עם 12 שערים במרמורק. הירושלמים חסרים שחקן כנף נוסף לסגירת הסגל

ינאי דוד ילבש את החולצה הכחולה של מ.כ ירושלים בעונת 2026/27 הקרובה בליגה א' דרום. הצדדים הגיעו להבנות ושחקן ההתקפה, היכול לשחק ככנף או כחלוץ, בן ה-26, החל להיכלל בסגל ולהתאמן תחת הדרכתו של דיוויד ברמן.

את העונה החולפת סיים עם 23 הופעות במדי הפועל מרמורק, לצד 11 שערי ליגה ושער נוסף במסגרת הגביע, מה שהביא את ינאי להיות המלפפון החם של הקיץ, ולא רק בגלל שמדובר באחיו של דין דוד, שחקן מכבי חיפה בעבר.

העונה החולפת הייתה בגדר 'להיט' מבחינתו של ינאי, אחרי שבשנתיים החולפות לא הצליח לבוא לידי ביטוי על כר הדשא עם קבוצות כדוגמת מכבי עירוני אשדוד, מ.כ ירמיהו חולון וסקציה נס ציונה מהלאומית. מה גם שסחב פציעה קלה, עליה התגבר בענק.

עונת שיא נוספת שזכורה לשחקן, הייתה 2022/23, אז היה לשחקנה של מכבי בני אילת, עוד כששיחקה בליגה א' דרום, אז סיפק 11 שערי ליגה. דרכו של ינאי החלה בעירוני קריית גת ובהמשך היה לשחקן בית"ר קריית גת, בית"ר נורדיה ירושלים ואדומים אשדוד.

לאחר סיכום הדברים מול ינאי דוד, הרי שבמ.כ ירושלים מחפשים שחקן אחרון לסגל שלהם, שחקן כנף, שישלים את מכסת שחקניו של דיוויד ברמן לעונת 2026/27, שתחל ב-28/08 יחד עם משחקי גביע המדינה בכדורגל (סיבוב ה').