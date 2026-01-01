סכום שיא להפועל ירושלים: אוטומאו נמכר לריימס

הקשר הצעיר עזב את האדומים מהבירה תמורת 1.6 מיליון אירו ומצטרף רשמית לקבוצה מהליגה הצרפתית השנייה. "בלי תמיכת המועדון לא הייתי מגיע לרגע הזה"

הפועל ירושלים שברה שיא. הקבוצה מהבירה הודיעה על מכירתו של הקשר הצעיר בן ה-19, ג’ון אוטומאו, לריימס מהליגה הצרפתית השנייה תמורת 1.6 מיליון אירו, סכום היסטורי עבור המועדון, זאת אחרי שפרץ בעונה החולפת תחת זיו אריה ולאחר מכן ליאור זדה.

אוטומאו התגלה על ידי מחלקת הסקאוט של המועדון בטורניר שארגנו בניגריה, והגיע בקיץ שעבר לקבוצת הנוער של המחלקה. את הבכורה בבוגרים רשם ב-1:1 בדרבי. מאז הפך לשחקן הרכב מן המניין, וסייע לחבריו בקרבות ההישארות.

אוטומאו אמר לאחר מכירתו: "אני רוצה להודות לצוות ולהנהלה על ההזדמנות שניתנה לי כאן, ועל הדרך המקצועית שעברתי. בלי התמיכה שקיבלתי במועדון לא הייתי מגיע לרגע הזה. לאוהדים הכי טובים בליגה, תודה על הכל, נשאר לי רק רק לאחל להפועל היקרה שתמיד תצליח. יאללה הפועל".