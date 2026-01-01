ע.ל.ה מזכרת בתיה וקונין כיכבו בשחייה אומנותית

המועדון הקדים את מכבי ת"א ואת הפועל ירושלים, שהשלימו את תמונת הפודיום באליפות ישראל. קטי קונין ביצעה את אחת ההופעות הדומיננטיות של התחרות

אליפות ישראל בשחייה אומנותית הסתיימה אמש (רביעי) בבריכה הלאומית במכון ווינגייט, כאשר ע.ל.ה מזכרת בתיה שסיימה עם 103 נקודות הקדימה את מכבי תל אביב. בנוסף, גם קטי קונין כיכבה בתחרות.

בניגוד לשנה שעברה, אז עמד הפער בין שני המועדונים של מזכרת בתיה ומכבי תל אביב על 31 נקודות, השנה זה הסתיים בהפרש שתי נקודות בלבד. הפועל ירושלים השלימה את הפודיום עם 88 נקודות.

בזירת תרגילי הסולו, קטי קונין ביצעה את אחת ההופעות הדומיננטיות של התחרות. קונין, שסיימה שנייה בסולו הבוגרות בשנה שעברה, זכתה הפעם בזהב עם 231.2763 נקודות, בפער גדול מהמקום השני. יוגב דגן, הגבר היחיד בקטגוריה, עולה לראשונה על הפודיום בתרגיל הסולו וסיים שני עם 195.0625, תוך שהקדים את נויה צרפתי (190.2950 נקודות) השלישית.

קונין השלימה דאבל, עם מדליית זהב שנייה בדואט ביחד עם נוגה לוי (240.4263). למקום השני הגיע הדואט של ע.ל.ה מזכרת בתיה, עם איה מזור ושיה שר שלום נחמד (207.3038), ולמקום השלישי נועה קגן ונויה צרפתי ממכבי תל אביב (190.7254). הנציגות בשני המקומות הראשונים, קונין ומזור, הן צמד הדואט הנוכחי של נבחרת ישראל.

ע.ל.ה מזכרת בתיה הוסיפה למאזנה שתי מדליות זהב, האחת בדואט (מזור ושר שלום נחמד) והשנייה בתרגיל האקרובטי הקבוצתי עם 164.9625 נקודות, בפער ניכר על מכבי תל אביב (110.1466) וארטסווים (104.8472). מה שכן, מכבי תל אביב חתמה את היום עם זהב בתרגיל הקבוצתי (146.0160), לפני הפועל ירושלים (135.2933) וארטסווים (129.8040).