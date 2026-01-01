אחרי חצי עונת השאלה ממכבי חיפה, יעבור שחקן הקישור בשנתון 2008 לעירוני קריית שמונה הצפונית ויהיה חלק מהסגל של עומר לוינזון. התמורה? בפנים

קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה החליטה לרכוש את איתי חגי, שחקן הקישור בשנתון 2008, שהושאל בעונה החולפת ממכבי חיפה. בקריית שמונה התחברו לשחקן שהגיע למועדון הצפוני בינואר 2026 ומבחינתם יהיה בורג חשוב ומרכזי בסגל של עומר לוינזון בליגת העל לנוער בעונת המשחקים 2026/27 שנמצאת כבר מעבר לפינה. חתם באמצעות נציגו, בן שטיינפלד.

בעונת המשחקים 2023/24 הגיע למחלקת הנוער של מכבי חיפה, אז הפך לשחקן נערים ב' של המועדון. את עונת 2024/25 סיים עם 34 הופעות במדי קבוצת נערים א' של מכבי חיפה, עונה שכללה את גביע המדינה לנערים א'. בעונה החולפת, כאמור, הושאל ממכבי חיפה לעירוני קריית שמונה שהחליטה לרכוש אותו תמורת 40,000 אלף שקלים.

דרכו של איתי החלה בעונת המשחקים 2017/18, אז הגיע למחלקת הנוער של מ.כ נווה יוסף, במדיה שיחק במשך חמש עונות רצופות, עד מעברו למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, בעונת המשחקים 2022/23. היה לשחקן נערים ג' במועדון ('אלון שמלי' צפון) וסיפק דאז ארבעה שערים בכל המסגרות. קריית שמונה היא קבוצתו הרביעית בקריירה.