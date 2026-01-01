חוזרת מפציעה: מיטל סומקין תתחרה באליפות העולם

המתעמלת האמנותית החלימה מהשבר ברגלה, נרשמה לתחרות בפרנקפורט ותתחרה בחודש הבא בארבעת התרגילים בניסיון להשיג קריטריון ללוס אנג'לס 2028

מיטל סומקין חוזרת מפציעה. המתעמלת האמנותית המובילה תחזור להתחרות באליפות העולם שתתקיים בחודש הבא, לאחר שהחלימה מהפציעה ברגלה. היום (חמישי) מאמנת העל של נבחרת ישראל, איילת זוסמן, רשמה אותה לתחרות האישית ביחד עם דניאלה מוניץ.

זוסמן רשמה לאליפות העולם הקרובה, שתתקיים בפרנקפורט החל מ-12 באוגוסט, את נבחרת ההתעמלות האמנותית שתשתתף בתחרות הקבוצתית ושתי מתעמלות נוספות שיתמודדו בתחרות האישית - מיטל סומקין ודניאלה מוניץ, כאשר כל אחת מהן תבצע ארבעה תרגילים.

נבחרת ישראל תקיים מחנה אימונים באירופה לקראת אליפות העולם הקרובה. בנבחרת קיבלו החלטה כי גם אלונה טל פרנקו תצא אליו ביחד עם סומקין ומוניץ, כך שאם חלילה יקרה משהו ניתן יהיה לבצע החלפה בין המתעמלות. מבחינה תקנונית, ניתן לבצע החלפה של מתעמלת עד 24 שעות לפני פתיחת אליפות העולם. מלבד זאת, אלונה טל פרנקו היא מתעמלת מוערכת ובנבחרת רוצים להשאיר אותה בתחרות הפנימית על הייצוג באירועים הגדולים בקמפיין האולימפי הנוכחי.

איילת זוסמן (ראובן שוורץ)

החזרה של סומקין היא משמעותית משום שמדובר באחת מהמתעמלות המובילות בישראל. מיטל סבלה בחודשים האחרונים משבר מאמץ מתקדם ברגלה, כך שנאלצה לנוח וגם להיעדר מאליפות אירופה. חלק מהאימונים בארץ היא עשתה עם קיבוע על רגלה. בצוות המקצועי של איילת זוסמן עשו הכל על מנת שתתאושש ותחלים מהפציעה לקראת פתיחת המרוץ לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 והיא כשירה שוב להתחרות בבמות הגדולות.

מעתה והלאה, יש לציין, יחולקו הכרטיסים למשחקים האולימפיים הקרובים בענף. באליפות העולם בקרובה יחולקו שלושה כרטיסים ראשונים לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 והם יינתנו למתעמלות שיסיימו על הפודיום בקרב רב. זה יהיה מאתגר עבור הישראליות ובכלל, אך בהמשך ניתן יהיה להשיג כרטיסים נוספים דרך סבב גביע העולם ובאליפות העולם הבאה שתתקיים בבאקו בעוד שנה.