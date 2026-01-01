לא יגיע למכבי: מרקוס בינגהאם רשמית בפנרבחצ'ה

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: הביג-מן יצטרף לחבורה של שאראס אחרי עונת שיא ב-VTB במדי קאזאן. היה מועמד לצהובים, אך בסופו של דבר יגיע לאלופת טורקיה

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, פנרבחצ'ה הודיעה היום (חמישי) באופן רשמי על החתמתו של הסנטר האמריקאי מרקוס בינגהאם ג'וניור בחוזה לשנתיים. הביג-מן בן ה-25 (2.13 מ') מצטרף לקו הקדמי של אלופת טורקיה ויערוך בעונת 2026/27 את הופעת הבכורה הרשמית שלו ביורוליג. השחקן גם היה מועמד למכבי תל אביב, אך בסופו של דבר הוא יצטרף לשאראס וחבורתו.

לאחר שסיים את קריירת המכללות שלו במישיגן סטייט (2018-2022), בינגהאם החל את דרכו המקצוענית בליגת העל שלנו בעונת 2023/24 במדי הפועל חיפה. לאחר מכן רשם קדנציה קצרה גם בהפועל חולון, ובנובמבר 2024 עשה מעבר משמעותי להפועל תל אביב, איתה רשם הישג אדיר כשהיה שותף לזכייה ההיסטורית בגביע היורוקאפ בשנת 2025.

מרקוס בינגהאם מטביע במדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

בעונה החולפת (2025/26) שיחק הסנטר האתלטי במדי אוניקס קאזאן, שם הפך לאחד השחקנים הבולטים בליגת ה-VTB. ב-54 הופעות במדי הקבוצה הרוסית הוא העמיד ממוצעים נהדרים של 15.6 נקודות, 7.1 ריבאונדים, אסיסט אחד ו-1.4 חטיפות למשחק. כעת, היכולת הגבוהה שלו סידרה לו את השדרוג הגדול לטופ של הכדורסל האירופי במדי האימפריה מאיסטנבול.