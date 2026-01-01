הפורוורד טריי קינג חתם במכבי ראשון לציון

השחקן (2.03, 26) שסיים את העונה החולפת בליגה הקנדית מצטרף עד לתום העונה לקבוצה מעיר היין: "פורוורד אתלטי ורב גוני, שמסוגל לשחק במספר עמדות"

מכבי ראשון לציון ממשיכה במלאכת בניית הסגל לקראת עונת המשחקים הקרובה והיום (חמישי) הקבוצה מעיר היין הודיעה על החתמתו של הפורוורד טריי קינג לעונת 2026/27.

קינג (2.03, 26), בוגר אוניברסיטת איווה סטייט, מצטרף למועדון מעיר היין לאחר ששיחק בשנתיים האחרונות בליגת הפיתוח של ה-NBA ובקנדה.

את דרכו המקצוענית החל במדי סו פולס סקייפורס, ובהמשך שיחק גם במדי אוסטין ספרס מליגת הפיתוח של ה־NBA. בחודש מאי האחרון הצטרף לאדמונטון סטינגרס מהליגה הקנדית, ובמדיה מעמיד עד כה ממוצעים של 13 נקודות, 4 ריבאונדים ו-40% לשלוש.

“פורוורד אתלטי ורב גוני”

מהקבוצה הכתומה נמסר: “קינג הוא פורוורד אתלטי ורב גוני, שמסוגל לשחק במספר עמדות, מביא איתו נוכחות פיזית, יכולת סיום גבוהה ליד הטבעת ואיום בקליעה מחוץ לקשת. ברוך הבא למשפחה הכתומה והמון בהצלחה”.